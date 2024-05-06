Google запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на 10 мільйонів доларів

Компанія Google в межах Google for Startups Ukraine Support Fund запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на загальну суму у 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відібрані компанії отримають до 100 тисяч доларів для підтримки та ведення бізнесу й менторську підтримку від Google. Також стартапи можуть отримати додаткові 350 тисяч доларів у вигляді кредитів Google Cloud.

Зареєструватися можна, якщо ваш стартап:

має як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні;

випускає мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю.

На що можна використати отримані кошти:

на розвиток стартапу;

відновити бізнес-операції, які постраждали через війну;

створити основний продукт для вирішення нових завдань.

Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують ШІ для розв’язання соціальних проблем.

Подати заявку можна до 5 червня. Деталі відбору та форма аплікації за посиланням .

Переможців Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.