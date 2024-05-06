Google запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на 10 мільйонів доларів

191
Наталія Габрух
share share

Компанія Google в межах Google for Startups Ukraine Support Fund запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на загальну суму у 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відібрані компанії отримають до 100 тисяч доларів для підтримки та ведення бізнесу й менторську підтримку від Google. Також стартапи можуть отримати додаткові 350 тисяч доларів у вигляді кредитів Google Cloud.

Зареєструватися можна, якщо ваш стартап:

  • має як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні;
  • випускає мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю.

На що можна використати отримані кошти:

  • на розвиток стартапу;
  • відновити бізнес-операції, які постраждали через війну;
  • створити основний продукт для вирішення нових завдань.

Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують ШІ для розв’язання соціальних проблем.

Подати заявку можна до 5 червня. Деталі відбору та форма аплікації за посиланням.

Переможців Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Фото: Christin Hume/Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 травня 2024
share share
promo
Активісти закликають перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність – петиція Активісти закликають перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність – петиція У Києві відкриється виставка фоторобіт загиблого на війні поета Максима Кривцова У Києві відкриється виставка фоторобіт загиблого на війні поета Максима Кривцова Цього року у Києві очікується зростання цін та попиту на нерухомість Цього року у Києві очікується зростання цін та попиту на нерухомість Кияни підтримали вже сьому петицію з вимогою не зупиняти громадський транспорт під час тривог Кияни підтримали вже сьому петицію з вимогою не зупиняти громадський транспорт під час тривог
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.