Google запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на 10 мільйонів доларів
Компанія Google в межах Google for Startups Ukraine Support Fund запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на загальну суму у 10 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Відібрані компанії отримають до 100 тисяч доларів для підтримки та ведення бізнесу й менторську підтримку від Google. Також стартапи можуть отримати додаткові 350 тисяч доларів у вигляді кредитів Google Cloud.
Зареєструватися можна, якщо ваш стартап:
- має як мінімум одну юридичну особу, зареєстровану в Україні;
- випускає мінімально життєздатний продукт (MVP) з продемонстрованою бізнес-ефективністю.
На що можна використати отримані кошти:
- на розвиток стартапу;
- відновити бізнес-операції, які постраждали через війну;
- створити основний продукт для вирішення нових завдань.
Пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які використовують ШІ для розв’язання соціальних проблем.
Подати заявку можна до 5 червня. Деталі відбору та форма аплікації за посиланням.
Переможців Google for Startups Ukraine буде оголошено поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.
Фото: Christin Hume/Unsplash