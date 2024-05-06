Цього року у Києві очікується зростання цін та попиту на нерухомість
У 2024-2025 роках на ринку нерухомості Києва очікується поступове зростання цін та попиту.
Про це повідомив власник City Development Solutions Роман Герасимчук під час дискусійної панелі DIM Talks, пише Zagorodna.
Наразі прогноз на ці роки передбачає:
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зростання попиту на 15-20% на рік
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поступове зростання цін у масових сегментах
- дефіцит пропозиції, що відповідає сучасним тенденціям
- розвиток альтернативних напрямів інвестування у нерухомість та їх диверсифікація
Підсумовуючи експерти, зазначили, що ринок нерухомості працює як фондовий ринок. Тобто, як індикатор стану та настроїв суспільства та економіки.
Фото: vn.com.ua
Опубліковано: 06 травня 2024
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