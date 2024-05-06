Активісти закликають перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність – петиція

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Валерія Гуржий
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Активісти зареєстрували петицію із закликом перенеправити 1 мільярд 367 мільйонів гривень з ремонту вулиці Богатирської на безбар'єрність.

Зазначається, що цієї суми вистачить, аби відремонтувати всі існуючі тротуари і понизити всі бордюри у одному з районів Києва, або побудувати платформи на усіх трамвайних зупинках або продублювати всі підземні переходи міста наземними.

"У воєнний час недоцільно витрачати понад мільярд гривень на капітальний ремонт вулиці без заміни мереж, ще по застарілому проєкту, який передбачає облаштування незручної і небезпечної інфраструктури для пішоходів, людей на колісних кріслах та велосипедистів", - сказано у петиції.

Активісти додають, що просто відремонтувати тротуари і понизити бордюри на вулиці Богатирській коштувало б мінімум у 10 разів дешевше капітального ремонту, вартість якого ще зросте.

Раніше ми писали, що вулицю Богатирську на Оболоні капітально відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності. Там планують облаштують новий тришаровий “дорожній одяг” з пониженими бордюрами і тактильною плиткою для пішоходів.

Також там зроблять смугу безпеки, розділову смугу, примикання, місцеві проїзди, тротуари, велодоріжки і рукави дощової каналізації. Перекладуть каналізаційні, водопровідні та тепломережі. Встановлять 320 опор мереж зовнішнього освітлення, а також зроблять благоустрій прилеглої території.

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Опубліковано: 06 травня 2024
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