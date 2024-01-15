Кулінарна книга Євгена Клопотенка вийде друком в США та Великій Британії

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Валерія Гуржий
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Нова кулінарна книга Євгена Клопотенка The Authentic Ukrainian Kitchen англійською мовою, у якій буде 100 українських рецептів, скоро вийде друком у США та Великій Британії.

Про це повідомив Євген Клопотенко.

"Світ хоче дізнаватися про Україну ще більше й більше, а я хочу, щоб ви допомагали мені популяризувати наше — дарували рецепти іноземним друзям. Книга допоможе їм дізнатися, який на смак кожен регіон України, які продукти зробили нас такими сміливими, а ще — як відтворити у себе на кухнях той самий об’єкт культурної спадщини ЮНЕСКО, наш борщ", - написав він.

Зробити передзамовлення можна за посиланням.

Фото: Євген Клопотенко

А вам подобаються рецепти Євгена Клопотенка?
Опубліковано: 15 січня 2024
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