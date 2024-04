6 екологічних організацій Києва, до яких може приєднатись кожен

Якщо вам близькі цінності справжніх екофрендлі, ловіть 6 екологічних організацій Києва, до яких можна долучитися й робити корисні справи разом.

Це громадська організація, яка має повну назву “Український екологічний клуб “Зелена Хвиля”. Існує вона з 2008 року й об'єднує професійних екологів, тренерів та усіх, кому не байдужа тема екології. Організація займається тим, що популяризує ідеї зеленого офісу, займається адвокацією екологічної освіти та впровадженням ігрового методу в екоосвіту, підтримує наукові дослідження, постійно залучає нових активних учасників до різних заходів, присвячених екології.

Сьогодні “Зелена хвиля” має декілька серйозних проєктів, над якими активно працює. Наприклад, проєкт i-Tree4UA — ідея полягає в інвентаризації дерев в територіальних громадах в умовах війни за допомогою додатку i-Tree Eco.

“Зелена хвиля” підключила територіальні громади, які виконали величезну роботу, зокрема, провели пілотну інвентаризацію дерев. Крім того, експерти “Зеленої хвилі” розробили безліч корисних матеріалів про те, як правильно визначити вид дерева, як працювати з додатком, як правильно збирати польові дані та інше.

Якщо ви думаєте, що інвентаризація дерев — це марна трата ресурсів, то дуже помиляєтесь. Інвентаризація насаджень потрібна для того, щоб відстежувати стан рослин, мати чітке уявлення про їхню кількість та при необхідності саджати нові дерева й таким чином зберігати екологію міста.

А ще організація проводить різні цікаві та корисні заходи. Наприклад, ігри для підлітків і дорослих Keep Cool або “Не гарячкуй” — це гра про міжнародні кліматичні перемовини. Вона допомагає задуматись, як можна розвивати бізнес екологічно, як раціонально використовувати відновлювальні джерела та що впливає на зміну клімату.

Організація публікує багато корисної інформації про довкілля у своєму Instagram , тож дуже радимо підписатись.

Як можна долучитись: стати членом волонтерської команди й допомагати організації впроваджувати її ідеї; донатити, щоб підтримати поточні проєкти; брати участь у цікавих заходах, щоб дізнаватися більше про збереження довкілля.

Спільнота небайдужих людей — саме так говорять про себе учасники Центру екологічних ініціатив “Екодія”, якому у цьому році виповнилося 7 років. Ця громадська організація об’єднала навколо себе експертів та активістів, які бажають зберегти довкілля та роблять це, впливаючи на певні рішення та розвиваючи небайдужу спільноту.

Серед основних напрямків:

енергоефективність;

чисте повітря;

відновлювальна енергетика;

протидія зміні клімату;

розвиток сталого транспорту і сільського господарства;

відновлення України.

Останній рік своєї роботи учасники “Екодії” присвятили зеленому відновленню нашої країни. Спільнота разом зі своїми партнерами провела безліч зустрічей не тільки в Україні, а й в США та країнах Європи щодо цієї теми, долучилася до консультацій із підготовки Плану відновлення України у різних форматах. Крім того, учасники спільноти підтримати 26 проєктів, які стосуються повоєнного відновлення, адаптації до зміни клімату та сталих енергетичних рішень на місцях.

Як можна долучитись: донатити; стати волонтером заходів, які організовує “Екодія”; брати участь у різноманітних активностях спільноти; стати повноправним членом організації та брати участь у внутрішніх заходах й мати право голосу в ухваленні різних рішень.

Це асоціація, яка об'єднує майже 40 громадських організацій у сфері захисту довкілля. Серед них, зокрема, такі відомі організації як “Екодія”, ГО “Екопарк Осокорки”, “Зелена хвиля”, WWF та інші. УКМ існує з 2000 року і за цей час залучила до своєї роботи велику кількість експертів у сфері енергетики, клімату, утилізації відходів, сталого транспорту та інших галузей.

УКМ займається питаннями впливу на місцеву кліматичну політику, адаптацією міст до зміни клімату, підтримкою розвитку “чистого” транспорту, розвитком кліматичної освіти, бере участь у міжнародних заходах. Під час широкомасштабної війни УКМ відкрила ще кілька напрямків — вплив війни на довкілля, підтримка відмови від російського викопного палива, пошук механізмів “зеленої” відбудови України, представлення української екоспільноти на міжнародному рівні.

Зокрема, торік представники УКМ взяли участь у щорічній конференції ООН з питань зміни клімату ООН (СОР28). Під час конференції вони провели кілька заходів в рамках українського павільйону. Наша делегація вкотре нагадала міжнародній спільноті про негативний вплив на екологію війни росії проти України. Крім того, представники УКМ закликали учасників конференції прийняти рішення про повну відмову від викопного палива.

Впродовж 2023 року організації-члени УКМ працювали над розробкою корисних посібників, проводили інформаційні тури та семінари, реалізовували різноманітні проєкти, які були присвячені “зеленому” відновленню України та подоланню проблем, які виникли внаслідок війни.

Наприклад, організація-учасниця УКМ “Екосенс” провела дослідження впливу війни та складного опалювального сезону на якість повітря в Запоріжжі та дослідила вплив спустошення Каховського водосховища на якість води в Дніпрі. А організація “Українська природоохоронна група” видала посібник з рекомендаціями для відбору проб ґрунту в зонах бойових дій. Повний звіт роботи організацій можна знайти тут .

Як можна долучитись: до мережі може приєднатися ваша некомерційна громадська організація, яка займається питаннями екології. Для цього лише треба заповнити аплікаційну форму на сайті УКМ й чекати на погодження.

Крім того, так званими вартовими мережі можуть стати експерти у сфері захисту довкілля та енергетики, науковці, журналісти, лідери думок, громадські діячі. Якщо ви готові поширювати цінності УКМ, ділитися знаннями у сфері альтернативних і сталих екологічних рішень, просувати ініціативи у містах України, тоді вам до УКМ.

Це всеукраїнський молодіжний екологічний рух, який є частиною всесвітньої ініціативи Let's Do It World. Рух Let's do it, Ukraine! організовує такі відомі акції, як “Зробимо Україну чистою” та Всесвітній день прибирання World Cleanup Day.

Хлопці та дівчата збираються у різних парках Києва, залучають небайдужих городян, видають рукавички та сміттєві пакети і йдуть прибирати сміття у скверах та парках. З самого початку ініціатива називалась “Зробимо Київ чистим”, яка поступово переросла у потужний рух з багатьма екологічними напрямками. Тепер рух займається не просто прибиранням парків, скверів та водойм, а робить величезну роботу:

благоустрій та урбаністика — висаджування дерев, прибирання зелених зон, встановлення дитячих майданчиків;

роздільний збір та перероблення вторсировини — учасники організації намагаються дати друге життя старим речам та відправляють на ресайклінг те, що цього потребує;

ековиховання — ековолонтери постійно організовують різні заходи для дітей та підлітків, розповідають про важливість дбайливого відношення до довкілля;

“зелена” енергетика — спільнота прагне показати альтернативу вичерпним джерелам, які є набагато екологічнішими та ощадливішими для природи.

Під час повномасштабної війни учасники руху зосередились на допомозі мирному населенню, яке постраждало від війни. В рамках проєкту Let’s do it Ukraine SOS волонтери посильно забезпечують українців їжею, базовою медичною допомогою, гігієнічними засобами та навіть кормом для тварин. До проєкту доєдналось понад 2 тисячі волонтерів з різних куточків України, тільки за місяць після повномасштабного вторгнення ворога активісти роздали понад 3030 тонн гуманітарної допомоги.

Окрім звичного нам сміття, цей екологічний рух також наголошує на необхідності прибирання й сміття цифрового. Тому проводить таку акцію, як “Цифрове прибирання” — це коли нам треба почистити свої гаджети, електронні пошти та різні платформи від зайвих файлів та інформації. Радимо слідкувати за спільнотою в Instagram , бо вони публікують багато чого корисного.

Як можна долучитись: організація завжди відкрита до співпраці, тому можна стати волонтером, допомогти донатами, стати координатором руху у своєму місті, брати участь у різних екозаходах, які проводить організація.

Проєкт “Мама, посади дерево” започаткували небайдужі українські мами, які бажають зробити нашу країну та планету в цілому зеленішою. Їхня мета проста і зрозуміла — саджати якомога більше дерев. Організація приєдналась до глобальної мети ООН висадити 350 млн гектарів нових лісів до 2030 року. Загальними зусиллями вже висаджено 170 млн га лісу. Самі активісти “Мама, посади дерево” тільки за 2023 рік висадили понад 22 тисячі дерев. А їхній загальний показник — це понад 109 тисяч дерев. До повномасштабного вторгнення вони саджали дерева по всій Україні, зараз зосередились переважно на заході країни та на містах за кордоном.

Учасники організації розповіли у своєму Instagram, що наступні декілька років вони будуть концентруватися тільки на висадках дерев в лісах. Кажуть, що одне посаджене дерево у великому місті за ціною коштує майже стільки ж, скільки половина гектара дерев висаджених в лісах. Для цього проєкту українцям потрібні розміновані ліси, тому ще одним напрямком організації є розмінування України. Ваші внески допомагають організації купувати сучасне обладнання для знешкодження наземних мін.

Як можна долучитись: можна профінансувати висадку дерев — ви робите внесок, учасники проєкту саджають дерева, а потім ви отримуєте фото та геолокацію висаджених дерев. Також власники компаній можуть співпрацювати з організацією, створюючи цікаві та корисні колаборації.

Це спільнота однодумців, яка сфокусувала свою діяльність на зменшенні звалищ побутової техніки. Головна ідея така: якщо речі можуть мати друге життя, то їм треба його подарувати. Власне, цим і займаються учасники спільноти — допомагають знаннями та інструментами, щоб кожен зміг полагодити стару техніку, проводять майстер-класи з ремонту, публікують корисну інформацію з пунктами приймання старої техніки, якщо її вже неможливо відновити.

Однодумці спільноти не тільки навчають ресайклінгу та апсайклінгу, а ще й збирають техніку для тих, хто її потребує. Для цього спільнота започаткувала проєкт “Донат техніки на деталі”.

Ви можете принести старі телевізори, телефони, ноутбуки та інші девайси, які потім спеціалісти або поремонтують та віддадуть на благодійність, або розберуть на корисні деталі, або відправлять на утилізацію. Таким чином ви допоможете дешевшими деталями тим, хто займається відновленням техніки, а також зможете допомогти сім'ям, які взагалі залишились без нічого.

На благодійність приймають переважно електронну техніку — це компʼютери, телефони, смартфони, планшети, аксесуари для девайсів, ноутбуки, принтери та іншу оргтехніку. Також можна здати малу побутову техніку. Якщо є сумніви щодо того, чи підійде ваша стара техніка для благодійного проєкту, то можете написати адміністратору у ТГ-канал і він вас проконсультує.

Як можна долучитись: можна стати волонтером, який буде писати корисні матеріали, підтримувати існування спільноти та допомагатиме ремонтувати техніку; можна задонатити стару техніку. До діяльності спільноти також можуть приєднатися сервісні центри ті різні підприємства.

Це громадська організація, яка дуже потужно займається розвитком культури сортування сміття в Україні. Починалось все у 2017 році з маленької сортувальної станції у підвалі, а тепер це цілий рух, велика організація однодумців, яка створила першу та єдину в нашій країні No Waste Recycling Station; яка проводить лекції про сортування сміття; яка водить екскурсії на свою сортувальну станцію; розробляє освітні матеріали; навчає бізнес бути більш екологічним; постійно публікує корисні матеріали щодо екологічного способу життя та руху Zero Waste (“Нуль відходів”).

Організація також бере активну участь у запровадженні змін на державному рівні. Наприклад, учасники УБС вносили правки до законопроєкту “Про пакети”, опрацьовували зауваження до законопроєкту про управління відходами, провели інформаційну акцію #спалюваннюBAN проти небезпечного спалювання в Україні та багато чого іншого.

Якщо ви ще ніколи не були на станції сортування сміття УБС, то обов'язково радимо там побувати. Ваше уявлення про екологію, сортування сміття, його кількість, важливість роздільного збору сміття зміниться назавжди. Як кажуть у самій організації, головна функція цієї станції — освітня. Тут вам розкажуть, як правильно треба готувати сміття до сортування, куди його потім дівають, що переробляється, а що можна відправити тільки на спалювання, де це все та як зберігається і багато чого іншого.

Крім того, у вас є можливість замовити послугу кур'єра, який забере у вас сміття та відвезе на станцію. Зібране сміття можна переслати й за допомогою поштових служб, якщо ви не живете в Києві. Що казати, усі 33 задоволення, тільки б ви сортували та здавали сміття. А ще у них є цікавий проєкт під назвою Recycle-майстерня. Спеціалісти УБЗ створять з вашого сміття стільниці, лавки, облицювальний матеріал для меблів та різний інтер'єрний декор.

Як можна долучитись: задонатити на роботу сортувальної станції або стати її меценатом, налаштувати регулярний платіж, сортувати сміття та робити нашу планету чистішою.

Фото: Freepik, “Екодія”, Українська кліматична мережа, “Зробимо Україну чистою”, “Мама посади дерево”, Getfix, Україна без сміття.