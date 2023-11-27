"Україна без сміття" випустила настільну гру про правильне поводження з відходами

"Україна без сміття" випустила настільну гру «Сортування проти сміттєвозів» з соціальною місією, щоб гратися та вчитися сортувати.

Про це пише Шо Там.

«Україна без сміття» працює зі стереотипом – «Я не сортую, бо сміттєвози все одно все перемішають».

«Ми маємо продовжувати боротися за роздільний збір, як в Європі. Цей бар’єр необхідно подолати вже зараз, щоб наші діти не повторювали таку відмовку, а гучно заявляли про своє право на чисте і стале майбутнє. Для розв’язання проблеми, команда "УБС" розробила настільну гру, яка вчить дітей та дорослих сортувати відходи та разом боротися зі стереотипами», — йдеться у повідомленні.

Це якісна карткова гра, яка тренує увагу і памʼять, а також допомагає запамʼятовувати популярні види сортованих відходів. Основа гри – легендарна карткова гра Concentration game (MEMO, Memory game), що стимулює памʼять і логіку.

Сміттєвози у грі виступають антигероями, які зʼявляються несподівано (вони – картки «Джокери») і намагаються зупинити сортування і змінити правила гри. Завдання гравців – перемогти сміттєвози та завдяки своїй природній кмітливості обійти перешкоди, які створюють антигерої.

Настільна гра «Сортування проти сміттєвозів» — не тільки розвага, а й можливість дізнатись як сортувати різні види відходів та навчитись не приймати проблему сміттєвозів як даність.

Придбати гру можна за посиланням.

Фото: Україна без сміття