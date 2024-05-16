Стало відомо, коли відкриється шляхопровід на перехресті вулиць Богатирської та Полярної

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Валерія Гуржий
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17 травня планують відкрити прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки на перетині вулиць Полярна та Богатирська, що на Оболоні.

Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

За його словами, 17 числа відкриють технічний рух новою розв'язкою - тобто з обмеженням по швидкості руху до 40 км/год, адже на дорогах ще проходитимуть завершальні роботи.

Відомо, що вже нанесена тимчасова дорожня розмітка, а також відбувається монтаж дощових колекторів. Окрім того, на розв'язці вже розпочалися підготовці роботи до облаштування пандусів та сходів. Вже готуються тимчасові зупинки громадського транспорту.

Раніше ми писали, що запуск руху по новому шляхопроводу на перехресті Богатирської та Полярної в Оболонському районі Києва запланований до травня поточного року.

Нагадаємо, що вартість будівництва транспортної розв’язки на Оболоні вже зросла до 2 млрд гривень.

Фото: Павло Авдокушин

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Опубліковано: 16 травня 2024
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