Шляхопровід на перехресті вулиць Богатирської та Полярної планують відкрити до травня

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Наталія Габрух
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Запуск руху по новому шляхопроводу на перехресті Богатирської та Полярної в Оболонському районі Києва запланований до травня поточного року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він запевнив, що роботи на будівництві тривають цілодобово і без вихідних. На мосту вже встановили бетонні плити і готуються до монтажу огорожі.

“Протягом місяця ми плануємо прямий рух вулицею Полярною відкрити. До серпня місяця плануємо здати в експлуатацію цей вкрай важливий транспортний об’єкт”, — сказав Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що вартість будівництва розв'язки на Оболоні зросла до 2 млрд гривень – «Пасажири Києва».

Фото: скриншот відео Віталія Кличка

Як гадаєте, чи вчасно завершать будівництво шляхопроводу?
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Опубліковано: 24 березня 2024
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