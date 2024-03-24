Шляхопровід на перехресті вулиць Богатирської та Полярної планують відкрити до травня

Запуск руху по новому шляхопроводу на перехресті Богатирської та Полярної в Оболонському районі Києва запланований до травня поточного року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він запевнив, що роботи на будівництві тривають цілодобово і без вихідних. На мосту вже встановили бетонні плити і готуються до монтажу огорожі.

“Протягом місяця ми плануємо прямий рух вулицею Полярною відкрити. До серпня місяця плануємо здати в експлуатацію цей вкрай важливий транспортний об’єкт”, — сказав Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що вартість будівництва розв'язки на Оболоні зросла до 2 млрд гривень – «Пасажири Києва».

Фото: скриншот відео Віталія Кличка