Міноборони запускає застосунок “Резерв+” для оновлення даних військовозобов'язаних
Міноборони запускає мобільний застосунок “Резерв+”.
Через нього військовозобовʼязані, призовники й резервісти зможуть оновити облікові дані, повідомляють на сайті оборонного відомства.
Платформа запрацює з 18 травня — у день набуття чинності оновленого Закону про мобілізацію.
“Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом”, — зазначили в Міноборони.
У “Резерв+” також з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади отримають про людину всю потрібну облікову інформацію.
Завантажити застосунок можна буде через App Store та Google Play Market.
Фото: Мілітарний
Опубліковано: 17 травня 2024