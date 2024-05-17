Міноборони запускає застосунок “Резерв+” для оновлення даних військовозобов'язаних

Міноборони запускає мобільний застосунок “Резерв+”.

Через нього військовозобовʼязані, призовники й резервісти зможуть оновити облікові дані, повідомляють на сайті оборонного відомства.

Платформа запрацює з 18 травня — у день набуття чинності оновленого Закону про мобілізацію.

“Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом”, — зазначили в Міноборони.

У “Резерв+” також з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади отримають про людину всю потрібну облікову інформацію.

Завантажити застосунок можна буде через App Store та Google Play Market.

Фото: Мілітарний