З початку року в Україні заблокували 600 сайтів нелегальних онлайн-казино

Від початку року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці майже щодня здійснюють блокування сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино.

“Наразі правоохоронні органи розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей”, — йдеться у повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, з початку року вже заблоковано 600 сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

“Серед нещодавно викритих правоохоронцями — підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів; мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові. Але найбільш резонансний випадок — організація нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків”, — додають у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Фото: Nik/Unsplash