В Україні заблокували понад 2,5 тисячі сайтів з азартними іграми

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Наталія Габрух
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В Україні заблокували понад 2500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри та на яких розміщувались ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

“Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань”, — повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, у 2023 році зареєстрували 169 правопорушень, пов’язаних з азартними іграми. Зокрема, до суду скерували понад 50 обвинувальних актів проти 97 осіб, а також припинили діяльність десяти нелегальних казино.

Крім цього, відкриті провадження щодо низки великих компаній, причетних до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема, триває розслідування щодо легалізації прибутку з незаконних азартних ігор онлайн у розмірі 4,8 мільярда гривень.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 28 квітня 2024
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