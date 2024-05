Документальний серіал про донецький "Шахтар" здобув спортивну премію "Еммі"

Документальний серіал Football Must Go On про донецький "Шахтар" здобув премію Sports Emmy Awards 2024.

Чотирьохсерійна стрічка Football Must Go On отримала перемогу у категорії “Документальний серіал”. Її зняли український режисер Володимир Мула та британець Алекс Ґейл на замовлення студії Paramount+ .

The #SportsEmmys Award for Outstanding Documentary Series – Serialized goes to Football Must Go On (@paramountplus). pic.twitter.com/9oUsTH7RX0 — Sports Emmys (@sportsemmys) May 22, 2024

У серіалі йдеться про виступи українського футбольного клубу в Лізі чемпіонів в 2022-2023 роках під час повномасштабної війни в Україні.

Football Must Go On обійшов інших чотирьох номінантів: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про релінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

"Ця нагорода для всієї України”, — написав у фейсбуці режисер Володимир Мула.

“Спортивне Еммі” підпорядковується International Emmy Awards та вручається найкращим американським спортивним телепроєктам, включаючи серіали, пов’язані зі спортом.

Фото: постер стрічки