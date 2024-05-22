Документальний серіал про донецький "Шахтар" здобув спортивну премію "Еммі"

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Ірина Маймур
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Документальний серіал Football Must Go On про донецький "Шахтар" здобув премію Sports Emmy Awards 2024.

Чотирьохсерійна стрічка Football Must Go On отримала перемогу у категорії “Документальний серіал”. Її зняли український режисер Володимир Мула та британець Алекс Ґейл на замовлення студії Paramount+ .

У серіалі йдеться про виступи українського футбольного клубу в Лізі чемпіонів в 2022-2023 роках під час повномасштабної війни в Україні.

Football Must Go On обійшов інших чотирьох номінантів: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про релінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

"Ця нагорода для всієї України”, — написав у фейсбуці режисер Володимир Мула.

“Спортивне Еммі” підпорядковується International Emmy Awards та вручається найкращим американським спортивним телепроєктам, включаючи серіали, пов’язані зі спортом.

Фото: постер стрічки

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Опубліковано: 22 травня 2024
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