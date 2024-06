Американське видавництво випустить книгу Вікторії Амеліної зі свідченнями жінок про війну

На початку 2025 року у США одне з найстаріших світових видавництв Macmillan Publishers St. Martin’s Press опублікує книжку Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну").

Про це повідомляє "Читомо".

Книжка містить низку розповідей про українських жінок, які залучені в боротьбу з російськими окупантами або допомагають її вести.

"Всі в Україні знали, що Амеліна документує війну. Вона фотографувала руїни шкіл і культурних центрів, записувала свідчення тих, хто вижив, і очевидців звірств. І поступово перетворювалася на оповідачку, записуючи те, що згодом стало цією книжкою. Вікторія Амеліна залишила по собі неймовірну розповідь про руйнівні наслідки війни та ціну опору. Чесна, інтимна та влучна, ця книжка стане класикою", — ідеться в анотації.

Замовити книжку можна на сайті видавництва за посиланням.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Дім для Дома" та книжок для дітей. Була волонтеркою, громадською діячкою. Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого під час ракетного обстрілу росією Краматорська. Окрім неї, обстрілом були вбиті ще 12 людей, 64 отримали поранення.

Фото: Jetty images, Macmillan Publishers St. Martin’s Press