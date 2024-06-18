Взимку світло можуть давати по 6-7 годин на день — гендиректор Yasno

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Світла може не бути більшу частину доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

“Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації”, — сказав гендиректор Yasno.

Також Коваленко закликав українців придбати альтернативні джерела живлення, щоб підготуватися до дефіциту світла.

“Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, генератори і таке інше”, — сказав він.

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