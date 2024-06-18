Взимку світло можуть давати по 6-7 годин на день — гендиректор Yasno

301
Наталія Габрух
share share

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Світла може не бути більшу частину доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

“Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації”, — сказав гендиректор Yasno.

Також Коваленко закликав українців придбати альтернативні джерела живлення, щоб підготуватися до дефіциту світла.

“Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, генератори і таке інше”, — сказав він.

Фото: Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 червня 2024
share share
У книгарні “Сенс на Хрещатику“ встановлять ліфт для людей з інвалідністю У книгарні “Сенс на Хрещатику“ встановлять ліфт для людей з інвалідністю У Києві відкриється Центр денного догляду для людей старшого віку У Києві відкриється Центр денного догляду для людей старшого віку Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — відповідь МОЗ Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — відповідь МОЗ Книги, які згоріли у харківській друкарні Vivat, покажуть на виставці в США Книги, які згоріли у харківській друкарні Vivat, покажуть на виставці в США
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.