Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — відповідь МОЗ

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Ірина Маймур
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Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня допустимого шуму.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відомство відреагувало на неправдиву інформацію в інтернеті про нібито штрафи за порушення санітарно-гігієнічних норм.

У відомстві пояснили, що норми щодо допустимого рівня шуму не застосовують під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, статтею 32 Закону України “Про систему громадського здоров’я” передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463).

У відомстві додали, що згадані вимоги також не застосовують у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

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Опубліковано: 18 червня 2024
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