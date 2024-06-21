“Нову Пошту” визнали найкращим поштовим оператором у світі

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Ірина Маймур
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"Нова Пошта" стала найкращим поштовим оператором у світі за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Awards.

Про це повідомляють на сайті премії.

Попри війну компанія збільшила мережу в Україні на 20%, відкрила 2 242 відділення та встановила 1 853 поштомати. Вона пропонує 27 тис. пунктів обслуговування у більш ніж 10 тис. населених пунктах по всій країні, зокрема у прифронтових містах.

"Це як "Оскар" в індустрії логістики, де ми змагалися з гігантами ринку: eBay, LibanPost, An Post, Australia Post, FedEx. Неймовірно щасливі та продовжуємо набирати оберти", – ідеться в дописі "Нової пошти”.

World Post & Parcel Awards – авторитетна премія, яка відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

Фото: “Нова пошта”

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Опубліковано: 21 червня 2024
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