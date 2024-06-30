"Леді в озері" з Наталі Портман, фінал спіноффу “Вікінгів”: 10 серіалів липня

Липень радуватиме глядачів як новинками, так і продовженнями улюблених серіалів, на кшталт спінофу “Вікінгів”. Та найголовнішими родзинками стануть детективна драма з Наталі Портман, історичний серіал з сером Ентоні Гопкінсом, фентезі від Тайки Вайтіті, відомого за специфічним гумором, та чорна комедія про робота-гуманоїда.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Чоловік із тисячею дітей

Дата виходу: 3 липня 2024 року

1 сезон

Документальний серіал від Netflix відкриє темне закулісся донорства сперми. Кілька сімей стали щасливими батьками завдяки одному донору. Та через деякий час виявляється, що цей чоловік є біологічним батьком сотень дітей по всій земній кулі. В основі серіалу лежить історія “серійного донора” Джонатана Мейєра, який обманом змусив жінок виношувати його дітей отримував з цього гроші.

Санні

Дата виходу: 10 липня

В ролях: Рашида Джонс, Хідетосі Нісідзіма, Джоанна Сотомура, Дзюн Кунімура

1 сезон

Чорна комедія з елементами науково-фантастичного трилера знята за мотивами роману Коліна О'Саллівана "Темне керівництво". Вона розповідає про американку С’юзі, яка переїхала до Японії і намагається інтегруватися в місцеве суспільство й культуру. Та одного дня її чоловік та син зникають в результаті таємничої авіакатастрофи. Натомість, у С’юзі з'являється новий незвичний друг – домашній робот Санні, якого вона залучає до розкриття зникнення своєї сім’ї.

Вікінги: Вальгалла

Дата виходу: 11 липня

В ролях: Сем Корлетт, Лео Сутер, Фріда Ґуставссон, Бредлі Фрігард, Лаура Берлін

3 сезон

Дія спіноффу “Вікінгів” розгортається в період занепаду доби вікінгів за століття після оригінальної історії. Тут нові персонажі, інші битви та конфлікти. Третій сезон стане фінальною частиною епічної оповіді про північних воїнів.

Ті, що скоро помруть

Дата виходу: 18 липня

В ролях: Ентоні Гопкінс, Іван Реон, Том Г'юз

1 сезон

Пеплум про гладіаторські бої в Стародавньому Римі розповідає про декількох героїв з різних прошарків суспільства, які опиняються на арені. Тепер їхні життя насичені не лише спортом, боротьбою та кров’ю, а й корупцією та політикою, притаманні античним часам.

Леді в озері

Дата виходу: 19 липня

В ролях: Наталі Портман, Майкі Медісон, Мозес Інгрем

1 сезон

Дія детективної драми з Наталі Портман в головній ролі розгортається у Балтиморі 1960-х рокі. Зразкова домогосподарка Медді стає журналісткою-розслідувачкою та береться одразу за дві справи: зникнення молодої єврейської дівчинки Тессі та вбивство темношкірої дівчини Клео.

Крізь сніг

Дата виходу: 21 липня

В ролях: Дженніфер Коннеллі, Давід Діґґс, Мікі Самнер, Шон Бін

4 сезон

Продовження серіалу, заснованого на французькому графічному романі 1982 року Le Transperceneige, розповідає про пасажирів поїзда, що вічно рухається навколо земної кулі, радше схожої на крижану пустку, непридатну для життя. Вагони поділені відповідно до соціального статусу пасажирів, та далеко не всім довподоби така сегрегація.

Бандити в часі

Дата виходу: 24 липня

В ролях: Кал-Ел Так, Ліза Кудроу, Джон Кліз, Шон Коннері, Шеллі Дюваль

1 сезон

Тайка Вайтіті, відомий за фільмами “Що ми робимо у тінях” і “Тор 3: Раґнарок”, взявся за серіал, заснований за мотивами однойменної стрічки Террі Гілліама 1981 року. Головний герой – 11-річний Кевін, фанат історії, який зустрічає ватагу розбійників і розпочинає свою подорож у часі, де є місце динозаврам, стародавнім цивілізаціям та перипетіям Середньовіччя. Пригоди, які чатують на хлопчика, кардинально змінюють його ставлення не лише до свого захоплення історією, а й до життя.

Токійські шахраї

Дата виходу: 25 липня

В ролях: Ґо Аяно, Ецусі Тойокава, Кадзукі Кітамура, Ейко Коіке, Естер Че

1 сезон

Дія серіалу розгортається навколо групи шахраїв у Токіо, які незадоволені зростанням цін на нерухомість у місті. Тож вони збираються провернути масштабний і трохи божевільний план злочину, в якому присутні великі забудовники, поліція, а головне – 10 мільярдів єн.

Декамерон

Дата виходу: 25 липня

В ролях: Заша Мемет, Тоні Хейл, Сірша-Моніка Джексон, Амер Чадха-Пател

1 сезон

Комедійна драма з флером еротизму заснована на новелах італійського письменника Джованні Боккаччо, написаних за часів раннього Ренесансу. Події серіалу розгортаються в епоху епідемії чуми у Флоренції. Деяким дворянам та їхнім слугам вдається вибратися з міста і сховатися в розкішній віллі, де вони сподіваються перечекати епідемію. Але замість комфортного життя на них чекає ізоляція, самотність і нудьга, яку вони намагаються побороти різними оповідками.

Жінки в блакитному

Дата виходу: 31 липня

В ролях: Аморіта Расгардо, Барбара Морі, Наталія Тельєс

1 сезон

В центрі сюжету кримінальної драми – чотири жінки, які вступають до лав поліції. Здавалося б, нічого незвичного, однак дія відбувається у 1971 році в консервативному мексиканському суспільстві. З плином часу героїні дізнаються, що створення жіночої поліції – це підступний хід влади, аби відвернути увагу від жорстокого серійного вбивці. Тож тепер жінки вирішують, що ця справа стане їхньою.