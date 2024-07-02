Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу

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Валерія Гуржий
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У місті Авіньйон, що у Франція розпочинається один із найстаріших та найавторитетніших театральних фестивалів світу. Україна на фестивалі буде представлена виставою “Калігула” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Поставлена на тлі війни, "Калігула" пропонує сучасну інтерпретацію тиранічного римського імператора, що резонує з боротьбою України за незалежність. Завдяки сценографії вистава заглиблюється у теми влади та моралі, ілюструючи вічну тему диктатури та тиранії. Правління Калігули - це метафорична в'язниця, що відображає всепроникний нагляд і контроль, характерні для тоталітарних режимів. Перегукуючись з орвелівськими темами, вистава досліджує маніпуляції з правдою та ерозію індивідуальних свобод.

“Це одна з перших вистав, яка робилась в умовах повномасштабної війни. Про тему диктатури треба говорити, з нею треба працювати. Це історія про те, що людство повторює свої помилки, але про них потрібно згадувати, щоб не повторити знову”, - каже режисер-постановник вистави Іван Уривський.

Подивитись виставу можна з 5 до 11 липня, квитки доступні за посиланням.

Вистава "Калігула" відбудеться в рамках проєкту Pavilion of the Future, Ukraine 2024: With Beating Hearts, що реалізується La Manufacture та Українським інститутом за підтримки фонду IZOLYATSIA, Trans Europe Halles та Malý Berlín і співфінансується програмою ZMINA: Rebuilding, створеною за підтримки Європейського Союзу в рамках спеціального конкурсу проєктів для підтримки українських переміщених осіб та українського культурного і креативного секторів.

Фото: Театр ім. Франка

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Опубліковано: 02 липня 2024
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