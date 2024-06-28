Театр Франка зібрав більше 2 млн гривень на показі "Конотопської відьми": гроші передали на ЗСУ

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Валерія Гуржий
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Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зібрав на допомогу Силам оборони України 2 349 000 гривень із продажу квитків на виставу "Конотопська відьма". Кошти передали Фонду "Повернись живим".

Благодійна вистава відбулася 4 березня цьогоріч.

"Попри те, що квитки продавалися за підвищеними цінами, в глядній залі не було жодного вільного місця. Це вкотре доводить, що культура може бути могутньою зброєю в боротьбі за нашу спільну свободу", — зазначили у Театрі Франка.

Кошти пішли на закупівлю обладнання для бійців батальйону К2 54-ої окремої механізованої бригади, зокрема, квадрокоптерів, квадроцикла та апаратури для передачі радіосигналу. Механізований батальйон К2 під командуванням Героя України Кирила Вереса воює на Донеччині, на Сіверському напрямку фронту.

Фото: Театр імені Івана Франка

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Опубліковано: 28 червня 2024
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