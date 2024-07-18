Найкращі серіали 2024: оголосили номінантів на премію “Еммі”

Оголосили номінантів на премію “Еммі” і назвали серіали, які претендують на звання найкращих у 2024 році.

Про це повідомляє Deadline.

Лідером за номінаціям став серіал "Шьоґун". Він претендує на 25 статуеток.

Основні номінації “Еммі”

Найкращий драматичний серіал

"Корона"

"Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місис Сміт"

"Шьоґун"

"Кульгаві коні"

"Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа Ебботт"

"Вгамуй свій ентузіазм"

"Ведмідь"

"Хитрощі"

"Палм-Рояль"

"Убивства в одній будівлі"

"Пси резервації"

"Чим ми займаємося у тінях"

Найкращий мінісеріал

"Оленя"

"Фарґо"

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив"

Найкращий фільм

"Містер Монк"

"Леді-вікторина"

"Червоний, білий та королівський синій"

"Королівський ексклюзив"

"Без глазурі"

Найкращий актор у драматичному серіалі

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")

Дональд Ґловер ("Містер та місис Сміт")

Волтон Ґоґґінс ("Фолаут")

Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")

Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Керрі Кун ("Позолочене століття")

Мая Ерскін ("Містер і місис Сміт")

Анна Саваї ("Шьоґун")

Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкращий актор у комедійному серіалі

Метт Беррі ("Чим ми займаємося у тінях")

Ларрі Девід ("Вгамуй свій ентузіазм")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")

Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")

Д'Фараон Вун-А-Таї ("Убивства в одній будівлі")

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")

Мая Рудольф ("Великі гроші")

Айо Едербірі ("Ведмідь")

Селена Ґомес ( "Убивства в одній будівлі")

"Убивства в одній будівлі") Джин Смарт ("Хитрощі")

Крістен Віґ ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

Метт Бомер ("Попутники")

Річард Ґадд ("Оленя")

Джон Гемм ("Фарґо")

Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти Лебедів")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

Джоді Фостер ("Справжній детектив")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарґо")

Софія Верґара ("Ґрізельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі

Асано Таданобу ("Шьоґун")

Біллі Крудап ("Ранкове шоу")

Марк Дюпласс ("Ранкове шоу")

Джон Гемм ("Ранкове шоу")

Такехіро Хіра ("Шьоґун")

Джек Ловден ("Кульгаві коні")

Джонатан Прайс ("Корона")

Найкраща другорядна акторка у драматичному серіалі

Крістін Баранскі ("Позолочене століття")

Ніколь Бігарі ("Ранкове шоу")

Елізабет Дебікі ("Корона")

Ґрета Лі ("Ранкове шоу")

Леслі Менвілл ("Корона")

Карен Піттмен ("Ранкове шоу")

Голланд Тейлор ("Ранкове шоу")

Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі

Лайонел Бойс ("Ведмідь")

Пол В. Даунс ("Хитрощі")

Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

Пол Радд ("Убивства в одній будівлі")

Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Ебботт")

Боуен Янґ ("Суботнього вечора в прямому ефірі")

Найкраща другорядна акторка у комедійному серіалі

Керол Бернетт ("Палм-Рояль")

Ліза Колон-Заяс ("Ведмідь")

Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")

Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")

Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")

Меріл Стріп ("Убивства в одній будівлі")

Найкращий другорядний актор у мінісеріалі або фільмі

Джонатан Бейлі ("Попутники")

Роберт Дауні молодший ("Симпатик")

Том Ґудман-Гілл ("Оленя")

Джон Гокс ("Справжній детектив")

Леморн Морріс ("Фарґо")

Льюїс Пулманн ("Уроки хімії")

Тріт Вільямс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Найкраща другорядна акторка у мінісеріалі або фільмі

Дакота Феннінг ("Ріплі")

Лілі Ґледстоун ("Під мостом")

Джессіка Ґаннінґ ("Оленя")

Нава Мау ("Оленя")

Келі Рейс ("Справжній детектив")

Ая Наомі Кінґ ("Уроки хімії")

Даєн Лейн ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Повний список можна подивитися за повним посиланням.

Церемонію нагородження проведуть 15 вересня в прямому ефірі телеканалу ABC.

Фото: Apple TV