Найкращі серіали 2024: оголосили номінантів на премію “Еммі”

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Ірина Маймур
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Оголосили номінантів на премію “Еммі” і назвали серіали, які претендують на звання найкращих у 2024 році.

Про це повідомляє Deadline.

Лідером за номінаціям став серіал "Шьоґун". Він претендує на 25 статуеток.

Основні номінації “Еммі”

Найкращий драматичний серіал

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолочене століття"
  • "Ранкове шоу"
  • "Містер і місис Сміт"
  • "Шьоґун"
  • "Кульгаві коні"
  • "Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа Ебботт"
  • "Вгамуй свій ентузіазм"
  • "Ведмідь"
  • "Хитрощі"
  • "Палм-Рояль"
  • "Убивства в одній будівлі"
  • "Пси резервації"
  • "Чим ми займаємося у тінях"

Найкращий мінісеріал

  • "Оленя"
  • "Фарґо"
  • "Уроки хімії"
  • "Ріплі"
  • "Справжній детектив"

Найкращий фільм

  • "Містер Монк"
  • "Леді-вікторина"
  • "Червоний, білий та королівський синій"
  • "Королівський ексклюзив"
  • "Без глазурі"

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
  • Дональд Ґловер ("Містер та місис Сміт")
  • Волтон Ґоґґінс ("Фолаут")
  • Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")
  • Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
  • Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
  • Керрі Кун ("Позолочене століття")
  • Мая Ерскін ("Містер і місис Сміт")
  • Анна Саваї ("Шьоґун")
  • Імельда Стонтон ("Корона")
  • Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Метт Беррі ("Чим ми займаємося у тінях")
  • Ларрі Девід ("Вгамуй свій ентузіазм")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
  • Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
  • Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")
  • Д'Фараон Вун-А-Таї ("Убивства в одній будівлі")

Найкраща акторка у комедійному серіалі

  • Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
  • Мая Рудольф ("Великі гроші")
  • Айо Едербірі ("Ведмідь")
  • Селена Ґомес ("Убивства в одній будівлі")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Крістен Віґ ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Метт Бомер ("Попутники")
  • Річард Ґадд ("Оленя")
  • Джон Гемм ("Фарґо")
  • Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти Лебедів")
  • Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

  • Джоді Фостер ("Справжній детектив")
  • Брі Ларсон ("Уроки хімії")
  • Джуно Темпл ("Фарґо")
  • Софія Верґара ("Ґрізельда")
  • Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі

  • Асано Таданобу ("Шьоґун")
  • Біллі Крудап ("Ранкове шоу")
  • Марк Дюпласс ("Ранкове шоу")
  • Джон Гемм ("Ранкове шоу")
  • Такехіро Хіра ("Шьоґун")
  • Джек Ловден ("Кульгаві коні")
  • Джонатан Прайс ("Корона")

Найкраща другорядна акторка у драматичному серіалі

  • Крістін Баранскі ("Позолочене століття")
  • Ніколь Бігарі ("Ранкове шоу")
  • Елізабет Дебікі ("Корона")
  • Ґрета Лі ("Ранкове шоу")
  • Леслі Менвілл ("Корона")
  • Карен Піттмен ("Ранкове шоу")
  • Голланд Тейлор ("Ранкове шоу")

Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі

  • Лайонел Бойс ("Ведмідь")
  • Пол В. Даунс ("Хитрощі")
  • Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
  • Пол Радд ("Убивства в одній будівлі")
  • Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Ебботт")
  • Боуен Янґ ("Суботнього вечора в прямому ефірі")

Найкраща другорядна акторка у комедійному серіалі

  • Керол Бернетт ("Палм-Рояль")
  • Ліза Колон-Заяс ("Ведмідь")
  • Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")
  • Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")
  • Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")
  • Меріл Стріп ("Убивства в одній будівлі")

Найкращий другорядний актор у мінісеріалі або фільмі

  • Джонатан Бейлі ("Попутники")
  • Роберт Дауні молодший ("Симпатик")
  • Том Ґудман-Гілл ("Оленя")
  • Джон Гокс ("Справжній детектив")
  • Леморн Морріс ("Фарґо")
  • Льюїс Пулманн ("Уроки хімії")
  • Тріт Вільямс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Найкраща другорядна акторка у мінісеріалі або фільмі

  • Дакота Феннінг ("Ріплі")
  • Лілі Ґледстоун ("Під мостом")
  • Джессіка Ґаннінґ ("Оленя")
  • Нава Мау ("Оленя")
  • Келі Рейс ("Справжній детектив")
  • Ая Наомі Кінґ ("Уроки хімії")
  • Даєн Лейн ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")

Повний список можна подивитися за повним посиланням.

Церемонію нагородження проведуть 15 вересня в прямому ефірі телеканалу ABC.

Фото: Apple TV

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Опубліковано: 18 липня 2024
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