Найкращі серіали 2024: оголосили номінантів на премію “Еммі”
Оголосили номінантів на премію “Еммі” і назвали серіали, які претендують на звання найкращих у 2024 році.
Про це повідомляє Deadline.
Лідером за номінаціям став серіал "Шьоґун". Він претендує на 25 статуеток.
Основні номінації “Еммі”
Найкращий драматичний серіал
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолочене століття"
- "Ранкове шоу"
- "Містер і місис Сміт"
- "Шьоґун"
- "Кульгаві коні"
- "Проблема трьох тіл"
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа Ебботт"
- "Вгамуй свій ентузіазм"
- "Ведмідь"
- "Хитрощі"
- "Палм-Рояль"
- "Убивства в одній будівлі"
- "Пси резервації"
- "Чим ми займаємося у тінях"
Найкращий мінісеріал
- "Оленя"
- "Фарґо"
- "Уроки хімії"
- "Ріплі"
- "Справжній детектив"
Найкращий фільм
- "Містер Монк"
- "Леді-вікторина"
- "Червоний, білий та королівський синій"
- "Королівський ексклюзив"
- "Без глазурі"
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
- Дональд Ґловер ("Містер та місис Сміт")
- Волтон Ґоґґінс ("Фолаут")
- Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")
- Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
- Домінік Вест ("Корона")
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
- Керрі Кун ("Позолочене століття")
- Мая Ерскін ("Містер і місис Сміт")
- Анна Саваї ("Шьоґун")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Метт Беррі ("Чим ми займаємося у тінях")
- Ларрі Девід ("Вгамуй свій ентузіазм")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
- Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")
- Д'Фараон Вун-А-Таї ("Убивства в одній будівлі")
Найкраща акторка у комедійному серіалі
- Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
- Мая Рудольф ("Великі гроші")
- Айо Едербірі ("Ведмідь")
- Селена Ґомес ("Убивства в одній будівлі")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Крістен Віґ ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
- Метт Бомер ("Попутники")
- Річард Ґадд ("Оленя")
- Джон Гемм ("Фарґо")
- Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти Лебедів")
- Ендрю Скотт ("Ріплі")
Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі
- Джоді Фостер ("Справжній детектив")
- Брі Ларсон ("Уроки хімії")
- Джуно Темпл ("Фарґо")
- Софія Верґара ("Ґрізельда")
- Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")
Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі
- Асано Таданобу ("Шьоґун")
- Біллі Крудап ("Ранкове шоу")
- Марк Дюпласс ("Ранкове шоу")
- Джон Гемм ("Ранкове шоу")
- Такехіро Хіра ("Шьоґун")
- Джек Ловден ("Кульгаві коні")
- Джонатан Прайс ("Корона")
Найкраща другорядна акторка у драматичному серіалі
- Крістін Баранскі ("Позолочене століття")
- Ніколь Бігарі ("Ранкове шоу")
- Елізабет Дебікі ("Корона")
- Ґрета Лі ("Ранкове шоу")
- Леслі Менвілл ("Корона")
- Карен Піттмен ("Ранкове шоу")
- Голланд Тейлор ("Ранкове шоу")
Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі
- Лайонел Бойс ("Ведмідь")
- Пол В. Даунс ("Хитрощі")
- Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
- Пол Радд ("Убивства в одній будівлі")
- Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Ебботт")
- Боуен Янґ ("Суботнього вечора в прямому ефірі")
Найкраща другорядна акторка у комедійному серіалі
- Керол Бернетт ("Палм-Рояль")
- Ліза Колон-Заяс ("Ведмідь")
- Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")
- Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")
- Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")
- Меріл Стріп ("Убивства в одній будівлі")
Найкращий другорядний актор у мінісеріалі або фільмі
- Джонатан Бейлі ("Попутники")
- Роберт Дауні молодший ("Симпатик")
- Том Ґудман-Гілл ("Оленя")
- Джон Гокс ("Справжній детектив")
- Леморн Морріс ("Фарґо")
- Льюїс Пулманн ("Уроки хімії")
- Тріт Вільямс ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")
Найкраща другорядна акторка у мінісеріалі або фільмі
- Дакота Феннінг ("Ріплі")
- Лілі Ґледстоун ("Під мостом")
- Джессіка Ґаннінґ ("Оленя")
- Нава Мау ("Оленя")
- Келі Рейс ("Справжній детектив")
- Ая Наомі Кінґ ("Уроки хімії")
- Даєн Лейн ("Ворожнеча: Капоте проти лебедів")
Повний список можна подивитися за повним посиланням.
Церемонію нагородження проведуть 15 вересня в прямому ефірі телеканалу ABC.
Фото: Apple TV
Опубліковано: 18 липня 2024