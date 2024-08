Куди піти у Києві 9-11 серпня: виступ Go_A, фестиваль "Покоління", Тапольський та Вишебаба на Пейзажці

Протягом 9-11 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестивалі "Покоління", Spritz та "Протасів Яр" пам'яті Романа Ратушного, виступи гуртів Go_A та Yaktak, маркет знижок Всі.Свої та маркет вінтажу, стречінг в оранжереї ВДНГ, а також декілька виставок.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У програмі:

світові та українські хіти вечірок 90-х та 00-х

тематичні інтерактивні зони та фотозони

фуд-корт та бари для настрою

зони для відпочинку

виступи хедлайнерів, чиї хіти ми наспівуємо і досі

Ціна: 350-400 грн. Квитки

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня з 16:00, 10-11 серпня з 14:00

Вечір п'ятниці почнеться з виступу Out of mind, яка представляє потужний лейбл Outta Limits by Stan Kolev та привезе з Маямі свої звукові ландшафти. Її підтримуватимуть місцеві майстри Fleming b2b Runov та Illia Chin.



У суботу на сцені запалюватимуть Gardens of God з Литви, який повертається з новими музичними експериментами. Разом із ним виступлять барвисті Aidentique b2b Asika, а також Dinitri Cruz і Avilee.



У неділю відбудеться великий концерт Yaktak. Його проникливі пісні розповідають історії, які резонують в свідомості, а завершать і розпочнуть вечір сети від Mukvik та Dozorova.

Ціна: 300-900 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 9-11 серпня з 16:00

9 серпня відбудеться великонцерт гурту Go_A — відомого українського електро-фольк колективу, який підкорив серця слухачів у всьому світі після виступу на Євробаченні з роботою Shum.

А 11 серпня виступить гурт Zwyntar, чия музика відображає темну атмосферу північноамериканської готики: курні дороги, прострілені капелюхи, полювання на душі та невідворотність покарання. З іншого боку, їхні пісні мають похмурий український присмак та несподівані вкраплення народної манери співу.



На локації також є: ресторан, pets friendly, спортивна зона, дитячий майданчик, Фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня з 18:00, 11 серпня з 17:00

Це фотопроєкт Кирила Ніколаєва - бійця 3-ї окремої штурмової бригади та актора театру імені Лесі Українки. На знімках ви побачите емоції та побут війни, пейзажі та людей. Кожен кадр наповнений глибоким змістом, спогадами та думками автора. Картини, що особливо вразять можна придбати. Всі виручені кошти підуть на потреби батальйону автора.

Ціна: вхід вільний

Де: First Point, вул. Ярославська, 14/20

Коли: до 3 жовтня пн-пт з 08:00, сб-нд з 09:00

На виставці представлені понад 180 картин митця: медитативні пейзажі українського села, задумливі метафори оголеної душі художника, реальні та фантастичні квіти, абстрактний сюрреалізм, феєричні експресії, самобутні "запльонтані" натюрморти, "сліпі" замальовки.

Ціна: 100 грн

Де: Музейно-виставковий центр Музею історії Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 29 вересня ср-нд з 12:00

Субота

Окрім маркету з великою вибіркою українських брендів, у програмі є лекторій, теми якого вестимуть до глибин дорослих поглядів та утвердження виваженості й працьовитості. А ще буде насичена музика, усмішки, тепла атмосфера, смачна кухня та напої.

Ціна: 150 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька 31/36

Коли: 10-11 серпня з 12:00

У програмі якого буде: Spritz Pong, футбольний більярд, гігантська дженга, багато розіграшів та подарунки. Також на події виступатимуть dj Vitalitis та dj Leo, а ще буде море італійської музики від Flirt cover band. Ведучими заходу будуть Тиму‌р Мірошниче‌нко та Анна Астровська. На вході кожного пригощатимуть коктейлем Spritz.

Ціна: 200 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 10 серпня з 15:00

На ранковому стретчінгу учасники заземляться на годину серед різноманітних рослин, наповняться енергією, рослаблять м’язи тіла та завершать тренування смачним холодним чаєм. Із собою потрібен килимок та водичка.

Ціна: 500 грн. Бронювання здійснюється за повною передплатою за посиланням або за номером 0953215931

Де: Оранжерея ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 10 серпня 10:00

Організатори кажуть, що зараз багатьом не вистачає радісних моментів, тож цей вечір має стати спогадом безтурботності та легкості. У цей день на барі готуватиме коктейлі співвласниця закладу Каріна Качуровська, за музику буде відповідальний Тіман, а ще за донат можна буде отримати фотопортнерт від Богдана Магдича. Також з активностей буде турнір з кікера.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Cічових Стрільців, 23А

Коли: 10 серпня 19:00

Разом з Культурним Десантом відбудеться dj сет від Анатолія Тапольського, а поет та військовий - Павло Вишебаба буде читати свої вірші. Також на події будуть збирати гроші на потреби 68 та 59 бригад ЗСУ. Задонати також можна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: Пейзажна алея

Коли: 10 серпня 19:30

На сейлі ви зможете придбати речі з весняних та літніх колекцій зі знижками від 10% до 50%. Сукні та спідниці, костюми різних матеріалів та фасонів, брюки та шорти, футболки та світшоти, сумочки та взуття - буде дуже багато всього.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 10-11серпня з 10:00

У програмі розмови про вплив війни на природу та розмінування територій, лекції про традиційні костюми та Довженка, а також мзичні виступи. Повну програму дивіться за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: Галявина на Протасовому Яру (орієнтир — нижня заправка WOG, вул. Солом'янська, 40-а)

Коли: 10 серпня з 15:00

Неділя

Вечірній сет від молодого українського виконавця Ігоря Тара - Ihryk. Ви почуєте блюз, інді, треп, r&b з ранішніх релізів, а також нові пісні з майбутнього сольного альбому.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Багряний, Андріївський узвіз, 36

Коли: 11 серпня 18:00

Фото: Ihryk, eatmevintage, pokolinnya.kyiv, yaktak_official, go_a_band, firstpointcoffee, Всі.Свої, фестиваль "Протасів Яр", КМДА