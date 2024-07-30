10 виставок серпня у Києві, які варто відвідати
У Києві у серпні проходитиме багато виставок серед яких – "Казки про кінець світу", яка розповідає про те, що жити повним життям, активно і творчо, а також прагнути до постійного самовдосконалення і піднесення над посередністю. Або виставка "Сади мрій" – проєкт, який зосереджується на дослідженні уявних світів та поглядах на співіснування людини зі штучним інтелектом.
Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у серпні.
Виставка "Мавки. Камуфляж"
На виставці представлені фото та відео, які розповідають про жіночу спільноту, яка об’єдналася у волонтерський загін із плетіння маскувальних сіток "Горенські Мавки".
На думку автора, камуфляж як абстрактний візерунок пропонує багато інтерпретацій: від скритності до хоробрості, від краси ідилічного пейзажу до нервового напруження снайпера. Ця алюзія показує героїв проєкту в їх вразливості і водночас як захисників.
Ціна: вхід вільний
Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21
Коли: з 9 серпня по 1 вересня з середи по неділю з 12:00 до 19:00
Виставка "Снилось мені — чи ж снилося мені..?"
Травматичний вплив нинішньої війни на свідомість спонукає художницю шукати знаки, які заміщують травму втрати й рани руйнацій. Ключовим завданням авторки стає фіксація емоційних слідів тих подій, знання про які є екзистеційно важливими для нас сього історії геноцидів в українському історичному контексті та поза ним.
Ціна: вхід вільний
Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13
Коли: до 25 серпня з середи по неділю з 11:00 до 18:00
Виставка живопису у стилістиці "Фентезі"
До експозиції увійшли 44 картини від 13ти авторів. Це виставка живопису в стилістиці "Фентезі". Стиль й жанр демонстрованого мистецтва: романтизм, сюрреалізм, гіперреалізм, символізм, експресіонізм, фентезі, абстракція, вітражі тощо. Більшість з представлених робіт можна придбати.
Ціна: вхід вільний
Де: Галерея Моді, вул. Мала Житомирська, 17
Коли: до 11 серпня з вівторка по неділю з 17:00 до 22:00
Виставка "Постлюдина"
Постлюдина – поняття, пов’язане зі сферою наукової фантастики, футурології, сучасного мистецтва та філософії одночасно. Воно означає людину або істоту, яка існує у стані, що виходить за межі людського. Це гіпотетичний образ майбутньої людини, яка, задля досягнення певних цілей відмовляється від звичного людського вигляду внаслідок впровадження технологій: інформатики, біотехнології, медицини.
На виставці об’єднані мої роботи з трьох серій: Постлюдина (2019-2024), Інфоманія (2018), Біодинаміка (2017-2024). Вони мають спільний лейтмотив про розвиток людини та перспективи її еволюції в майбутньому.
Ціна: вхід вільний
Де: Портал, 11, вул. Трьохсвятительська, 11
Коли: з 3 до 28 серпня з середи по неділю з 11:00 до 19:00
Мультимедійна виставка "Танець у зоні війни?"
У цій мультимедійній виставці відвідувачі зможуть побачити сучасний танець як потужне мистецьке медіа, що діє в Україні під час війни у найнезвичайніший і найнесподіваніший спосіб. Проєкт є кульмінацією двох подорожей до України (Львова та Києва) двох фотохудожників з Великої Британії, Марії Фалконер та Пола Гіла.
Митцям сучасного танцю – учасникам проєкту було запропоновано відповісти на питання "Як танцювати в зоні війни?" не словами, а мовою тіла і рухів. Кожна із задіяних локацій була обрана митцями з огляду на те, щоб відповідати їх власному досвіду переживання російського вторгнення.
Ціна: 150 грн
Де: Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6
Коли: до 17 серпня з четверга по суботу з 12:00 до 18:00
Виставка "Літо в обіймах Дніпра"
Виставковий проєкт "Літо в обіймах Дніпра" презентує роботи українських митців ХХ-ХХІ ст. з фондової колекції Музею історії міста Києва. Твори Сергія Шишка, Олександра Хвостенка-Хвостова, Ядвиги Мацеєвської та інших митців натхненні київськими краєвидами Дніпра та засвідчують символічну тяглість любові киян до відпочинку на воді. Представлений живопис і графіка не лише транслюють особливу атмосферу та красу річки, її берегів, а й художньо документують такі процеси, як будівництво моста метро, на приклад.
Ціна: від 120 грн
Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7
Коли: до 18 серпня з середи по неділю з 12:00 до 19:00
Виставка "Гаага – Київ"
На виставці представлено 31 картину Гаазької школи та 11 робіт українських художників. Експозицію доповнюють фотороботи з краєвидами сучасної Гааги.
В основному йдеться про живопис кінця XIX – початку XX століття з колекції родини Гоґстедерів та Понамарчуків ініційована голландським колекціонером Віллемом Яном Гоґстедером на знак солідарності та підтримки українців
Ціна: 100 грн
Де: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17
Коли: до 16 серпня з середи по неділю з 10:30 до 17:30
Виставка "Сади мрій"
Проєкт зосереджується на дослідженні уявних світів, поглядах на співіснування людини зі штучним інтелектом, розширенні горизонтів синтетичної біології, віртуальності та реальності, а також на метафорі храму майбутнього, який закладається вже сьогодні, і твориться не лише людиною.
Ціна: 100 грн
Де: ЦСМ М17, вул. Антоновича, 102-104
Коли: до 25 жовтня з вівторка по неділю з 11:00 до 20:00
Виставка "Казки про кінець світу"
На виставці можна побачити графічні історії про казковий апокаліпсис Дмитра Красного і живопис, в якому можна сховатися Міши Тарасенко.
Світ, який ми знали, скінчився і ми опинилися в новому. Виявляється, апокаліпсис — це лиш концепція, що метафорично описує наші вічні маленькі трагедії. Світи з’являються і зникають, ми залишаємось — і маємо залишатись собою. Жити повним життям, активно і творчо. Прагнути до постійного самовдосконалення і піднесення над посередністю.
Навіть в самі темні часи, залишайтеся відкритими до нових ідей та перспектив. Ваші думки, ваші дії мають значення. Разом ми можемо змінити хід подій.
Ціна: вхід вільний
Де: Avangarde, вул. Січових Стрільців, 23А
Коли: до 20 серпня з 10:00
Виставка "Матерія Matters. Український арттекстиль"
Виставка є репрезентацією практики українських митців за 100 років — від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. В експозиції — понад 120 художніх творів близько 60 авторів.
Виставка ознайомить глядача з творчим досвідом бойчукістів, шістдесятників, а також сучасних митців, зокрема й тих, для яких робота з текстильним медіа не є типовою. На виставці будуть представлені твори українських художників, які працювали з текстилем у публічному просторі; роботи, що розвивали лінію українського стилю в інтер’єрі та костюмі; текстильні практики, присвячені актуальним темам сьогодення. Окремо експонуватимуться вишивки репресованих українців, виконані в таборах і колоніях ГУЛАГу.
Ціна: 50-100 грн
Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: до 1 вересня з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00
Фото: Dymchuk Gallery, Voloshyn Gallery, Вечірній Київ, Офіс Президента України, Дзеркало Тижня, Міша Тарасенко, Мінкульт