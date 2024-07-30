10 виставок серпня у Києві, які варто відвідати

У Києві у серпні проходитиме багато виставок серед яких – "Казки про кінець світу", яка розповідає про те, що жити повним життям, активно і творчо, а також прагнути до постійного самовдосконалення і піднесення над посередністю. Або виставка "Сади мрій" – проєкт, який зосереджується на дослідженні уявних світів та поглядах на співіснування людини зі штучним інтелектом.

Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у серпні.

На виставці представлені фото та відео, які розповідають про жіночу спільноту, яка об’єдналася у волонтерський загін із плетіння маскувальних сіток "Горенські Мавки".

На думку автора, камуфляж як абстрактний візерунок пропонує багато інтерпретацій: від скритності до хоробрості, від краси ідилічного пейзажу до нервового напруження снайпера. Ця алюзія показує героїв проєкту в їх вразливості і водночас як захисників.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Коли: з 9 серпня по 1 вересня з середи по неділю з 12:00 до 19:00

Травматичний вплив нинішньої війни на свідомість спонукає художницю шукати знаки, які заміщують травму втрати й рани руйнацій. Ключовим завданням авторки стає фіксація емоційних слідів тих подій, знання про які є екзистеційно важливими для нас сього історії геноцидів в українському історичному контексті та поза ним.

Ціна: вхід вільний

Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13

Коли: до 25 серпня з середи по неділю з 11:00 до 18:00

До експозиції увійшли 44 картини від 13ти авторів. Це виставка живопису в стилістиці "Фентезі". Стиль й жанр демонстрованого мистецтва: романтизм, сюрреалізм, гіперреалізм, символізм, експресіонізм, фентезі, абстракція, вітражі тощо. Більшість з представлених робіт можна придбати.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Моді, вул. Мала Житомирська, 17

Коли: до 11 серпня з вівторка по неділю з 17:00 до 22:00

Постлюдина – поняття, пов’язане зі сферою наукової фантастики, футурології, сучасного мистецтва та філософії одночасно. Воно означає людину або істоту, яка існує у стані, що виходить за межі людського. Це гіпотетичний образ майбутньої людини, яка, задля досягнення певних цілей відмовляється від звичного людського вигляду внаслідок впровадження технологій: інформатики, біотехнології, медицини.

На виставці об’єднані мої роботи з трьох серій: Постлюдина (2019-2024), Інфоманія (2018), Біодинаміка (2017-2024). Вони мають спільний лейтмотив про розвиток людини та перспективи її еволюції в майбутньому.

Ціна: вхід вільний

Де: Портал, 11, вул. Трьохсвятительська, 11

Коли: з 3 до 28 серпня з середи по неділю з 11:00 до 19:00

У цій мультимедійній виставці відвідувачі зможуть побачити сучасний танець як потужне мистецьке медіа, що діє в Україні під час війни у найнезвичайніший і найнесподіваніший спосіб. Проєкт є кульмінацією двох подорожей до України (Львова та Києва) двох фотохудожників з Великої Британії, Марії Фалконер та Пола Гіла.

Митцям сучасного танцю – учасникам проєкту було запропоновано відповісти на питання "Як танцювати в зоні війни?" не словами, а мовою тіла і рухів. Кожна із задіяних локацій була обрана митцями з огляду на те, щоб відповідати їх власному досвіду переживання російського вторгнення.

Ціна: 150 грн

Де: Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6

Коли: до 17 серпня з четверга по суботу з 12:00 до 18:00

Виставковий проєкт "Літо в обіймах Дніпра" презентує роботи українських митців ХХ-ХХІ ст. з фондової колекції Музею історії міста Києва. Твори Сергія Шишка, Олександра Хвостенка-Хвостова, Ядвиги Мацеєвської та інших митців натхненні київськими краєвидами Дніпра та засвідчують символічну тяглість любові киян до відпочинку на воді. Представлений живопис і графіка не лише транслюють особливу атмосферу та красу річки, її берегів, а й художньо документують такі процеси, як будівництво моста метро, на приклад.

Ціна: від 120 грн

Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Коли: до 18 серпня з середи по неділю з 12:00 до 19:00

На виставці представлено 31 картину Гаазької школи та 11 робіт українських художників. Експозицію доповнюють фотороботи з краєвидами сучасної Гааги.

В основному йдеться про живопис кінця XIX – початку XX століття з колекції родини Гоґстедерів та Понамарчуків ініційована голландським колекціонером Віллемом Яном Гоґстедером на знак солідарності та підтримки українців

Ціна: 100 грн

Де: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17

Коли: до 16 серпня з середи по неділю з 10:30 до 17:30

Проєкт зосереджується на дослідженні уявних світів, поглядах на співіснування людини зі штучним інтелектом, розширенні горизонтів синтетичної біології, віртуальності та реальності, а також на метафорі храму майбутнього, який закладається вже сьогодні, і твориться не лише людиною.

Ціна: 100 грн

Де: ЦСМ М17, вул. Антоновича, 102-104

Коли: до 25 жовтня з вівторка по неділю з 11:00 до 20:00

На виставці можна побачити графічні історії про казковий апокаліпсис Дмитра Красного і живопис, в якому можна сховатися Міши Тарасенко.

Світ, який ми знали, скінчився і ми опинилися в новому. Виявляється, апокаліпсис — це лиш концепція, що метафорично описує наші вічні маленькі трагедії. Світи з’являються і зникають, ми залишаємось — і маємо залишатись собою. Жити повним життям, активно і творчо. Прагнути до постійного самовдосконалення і піднесення над посередністю.



Навіть в самі темні часи, залишайтеся відкритими до нових ідей та перспектив. Ваші думки, ваші дії мають значення. Разом ми можемо змінити хід подій.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarde, вул. Січових Стрільців, 23А

Коли: до 20 серпня з 10:00

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Виставка є репрезентацією практики українських митців за 100 років — від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. В експозиції — понад 120 художніх творів близько 60 авторів.

Виставка ознайомить глядача з творчим досвідом бойчукістів, шістдесятників, а також сучасних митців, зокрема й тих, для яких робота з текстильним медіа не є типовою. На виставці будуть представлені твори українських художників, які працювали з текстилем у публічному просторі; роботи, що розвивали лінію українського стилю в інтер’єрі та костюмі; текстильні практики, присвячені актуальним темам сьогодення. Окремо експонуватимуться вишивки репресованих українців, виконані в таборах і колоніях ГУЛАГу.

Ціна: 50-100 грн

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 1 вересня з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00