На залізничному вокзалі у Києві покажуть імерсивні вистави про шлях коханої воїна: як взяти участь

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Наталія Габрух
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З 14 серпня по 15 вересня на Київському залізничному вокзалі пройде серія імерсивних вистав pomitna. У них розкажуть, як бути коханою військового.

Про це повідомляє Uzahvati.

“Мета вистав — дати змогу відчути, який шлях долають жінки, вимушено наділені новими ролями. Ті, хто живуть на межі між цивільним і військовим життям і залишаються наодинці зі своїми переживаннями”, — розповідають організатори.

Героїнями аудіовистави стали 20 жінок, які розповіли про свій (не)буденний досвід — як відчувати себе невидимою в суспільстві, постійно чекати, прощатися й знову чекати.

Ідея створення вистави виникла в результаті дослідження “Шлях коханої воїна”, проведеного Veteran Hub у 2023 році.

Де: Центральний залізничний вокзал

Коли: До 15 вересня

Вартість: Безоплатно, за попередньою реєстрацією за посиланням.

Фото: Uzahvati

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Опубліковано: 19 серпня 2024
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