В Одеській області розмістять плавучі електростанції: деталі

Кабінет міністрів України затвердив комплекс заходів щодо розміщення плавучих електростанцій в Одеській області.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1069, ухваленій 13 вересня 2024 року.

Згідно з постановою, плавучі електростанції на базі суден технічного флоту будуть оснащені газопоршневими або газотурбінними установками для виробництва електроенергії. Метою таких заходів є забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

При цьому послуги з оренди суден технічного флоту, обладнаних генеруючими установками, а також найм персоналу для їх обслуговування можуть здійснюватися без проведення відкритих торгів. Це має прискорити впровадження проєкту.

Завдяки появі таких установок зменшиться залежність від наземних енергомереж та буде забезпечено стабільність постачання електроенергії в умовах надзвичайних ситуацій.

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