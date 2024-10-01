“Нова пошта” вийшла на ринок Австрії з власною курʼєрською доставкою. Це пʼятнадцята країна, де запрацював поштовий оператор.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Цього разу “Нова пошта” працюватиме в іншому форматі: в Австрії у компанії виключно адресна доставка. По Відню посилки доставлятимуть кур’єри “Нової пошти”, а решту території країни обслуговує партнер поштового оператора — компанія GLS.

Термін доставки з України — від 5 днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від 1 дня.

“Кур'єр навіть може забрати ваше відправлення з будь-якої адреси в Австрії!”, — зазначають у “Новій пошті”.

Умови доставки:

вага до 30 кг, вартість до 150 євро;

доступна як для приватних осіб, так і для бізнесу.

Вартість доставки:

документи — 700 грн;

посилки до 2 кг — 800 грн;

посилки до 10 кг — 1 350 грн;

посилки до 30 кг — 2 600 грн.

Фото: “Нова пошта”