"Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з власною курʼєрською доставкою
“Нова пошта” вийшла на ринок Австрії з власною курʼєрською доставкою. Це пʼятнадцята країна, де запрацював поштовий оператор.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Цього разу “Нова пошта” працюватиме в іншому форматі: в Австрії у компанії виключно адресна доставка. По Відню посилки доставлятимуть кур’єри “Нової пошти”, а решту території країни обслуговує партнер поштового оператора — компанія GLS.
Термін доставки з України — від 5 днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від 1 дня.
“Кур'єр навіть може забрати ваше відправлення з будь-якої адреси в Австрії!”, — зазначають у “Новій пошті”.
Умови доставки:
- вага до 30 кг, вартість до 150 євро;
- доступна як для приватних осіб, так і для бізнесу.
Вартість доставки:
- документи — 700 грн;
- посилки до 2 кг — 800 грн;
- посилки до 10 кг — 1 350 грн;
- посилки до 30 кг — 2 600 грн.
Фото: “Нова пошта”
Опубліковано: 01 жовтня 2024
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