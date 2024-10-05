Застосунок “Київ Цифровий” отримав нагороду на Конгресі нової мобільності в Лодзі.

Про це йдеться у соцмережах застосунку.

“Київ Цифровий” було відзначено у номінації CEE Tech and Data-led Mobility Solution — застосунок визнано одним з найкращих технологічних рішень у сфері мобільності.

“Це один з найбільших заходів у Центральній та Східній Європі, де збираються політики, вчені та провідні компанії електромобільності, щоб обговорити майбутнє сталого транспорту”, — зазначили у “Києві Цифровому”.

Фото: Наталія Слінкіна