Застосунок “Київ Цифровий” отримав нагороду на Конгресі нової мобільності в Лодзі
Застосунок “Київ Цифровий” отримав нагороду на Конгресі нової мобільності в Лодзі.
Про це йдеться у соцмережах застосунку.
“Київ Цифровий” було відзначено у номінації CEE Tech and Data-led Mobility Solution — застосунок визнано одним з найкращих технологічних рішень у сфері мобільності.
“Це один з найбільших заходів у Центральній та Східній Європі, де збираються політики, вчені та провідні компанії електромобільності, щоб обговорити майбутнє сталого транспорту”, — зазначили у “Києві Цифровому”.
Фото: Наталія Слінкіна
Опубліковано: 05 жовтня 2024
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