Бучанська громада отримала пасажирські автобуси від Праги: запустять новий маршрут

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Наталія Габрух
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Прага подарувала Бучанській громаді на Київщині шість пасажирських автобусів.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Транспорт вже прибув на базу КП “Бучатранссервіс” — найближчим часом автобуси пройдуть всі необхідні реєстраційні процедури та слугуватимуть громаді.

Крім цього, завдяки допомозі зможуть запустити новий маршрут Буча — Мироцьке, що покращить транспортне сполучення для жителів обох населених пунктів.

Зазначається, що Прага вже вдруге передає транспорт для Бучі.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 06 жовтня 2024
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