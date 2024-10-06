Бучанська громада отримала пасажирські автобуси від Праги: запустять новий маршрут
Прага подарувала Бучанській громаді на Київщині шість пасажирських автобусів.
Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Транспорт вже прибув на базу КП “Бучатранссервіс” — найближчим часом автобуси пройдуть всі необхідні реєстраційні процедури та слугуватимуть громаді.
Крім цього, завдяки допомозі зможуть запустити новий маршрут Буча — Мироцьке, що покращить транспортне сполучення для жителів обох населених пунктів.
Зазначається, що Прага вже вдруге передає транспорт для Бучі.
Фото: скриншот
Опубліковано: 06 жовтня 2024
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