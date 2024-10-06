Німецька фотографка презентує у Києві книгу з історіями квір-українців

Німецька фотографка Сітара Талія Амброзіо створила фотокнигу Fragile As Glass (“Крихкі, як скло”) з історіями квір-українців під час повномасштабної війни. Презентація книги відбудеться у книгарні “Збірка” 11 жовтня.

Про це йдеться у соцмережах книгарні “Збірка”.

У фотокнизі йдеться про активіста Едварда, який ризикує заради підвищення обізнаності квір-спільноти; Єгора, який турбується про свою сім'ю в Нікополі; та Сашу і її партнерку, які познайомилися після початку повномасштабної війни та перші кілька тижнів стосунків провели у бомбосховищі.

“Ми бачимо, як Росія використовує гомофобію у своїй пропаганді. Крім того, квір-люди на окупованих територіях наражаються на ризик катувань та іншого жорстокого поводження”, — зазначила Сітара Талія Амброзіо.

Презентацію книги приурочили до Міжнародного дня камінг-ауту, який відзначають 11 жовтня.

Коли: 11 жовтня о 19:00

Де: вул. Золотоворітська, 2-А, книгарня “Збірка”

Фото: The Village Україна