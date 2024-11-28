Купити новорічну ялинку на ярмарку у Києві можна буде з 5 грудня: список адрес
З 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.
Про це повідомили у КМДА.
Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів.
Голосіївський район:
-
перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
-
вул. Самійла Кішки, 5;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації);
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");
- просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академіка Глушкова, 31-А;
- вул. Метрологічна, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А – дві локації (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський");
- вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;
- вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").
Дарницький район:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- перетин вулиць Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетин вул. Урлівської та Анни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 41-43;
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
- вул. Олександра Мішуги, 4;
- вул. Зарічна, 1;
- вул. Дніпровська Набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана – станція метро "Осокорки").
Деснянський район:
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 95-97;
- вул. Електротехнічна, 2;
- вул. Електротехнічна, 4;
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
- станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станція метро "Чернігівська".
Дніпровський район:
-
бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
-
вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
Оболонський район:
- вул. Дніпроводська, 1;
- вул. Зої Гайдай, 2;
- площа Петропавлівська, 2;
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- вул. Семена Скляренка, 17;
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- просп. Оболонський, 52-А;
- просп. Оболонський, 45/28;
- вул. Петра Калнишевського, 2;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Йорданська, 17;
- вул. Героїв полку "Азов", 3;
- вул. Героїв полку "Азов", 12;
- вул. Героїв полку «Азов», 34;
- вул. Александра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6 (дві локації);
- просп. Литовський, 2;
- просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.
Печерський район:
- бульв. Миколи Міхновського, 25;
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107;
- вул. Шота Руставелі, 16 (в межах закладу Milk Bar).
Подільський район:
- вул. Верхній Вал, 16 (три локації);
- ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
- вул. Вишгородська, 21/6;
- вул. Івана Виговського, 18;
- вул. Світлицького, 23;
- вул. Світлицького, 30/20;
- просп. Василя Порика, 13;
- просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ");
- просп. Європейського Союзу, 37;
- просп. Європейського Союзу, 45-А;
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Європейського Союзу, 66;
- просп. Свободи, 2;
- просп. Свободи, 28;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20;
- вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції);
- ріг вулиць Межигірської і Верхній Вал (розподільча смуга).
Святошинський район:
- просп. Берестейський, 117;
- просп. Леся Курбаса, 8;
- просп. Академіка Палладіна, 24;
- Святошинська площа, 1;
- бульв. Миколи Руденка, 7;
- бульв. Миколи Руденка, 13;
- бульв. Миколи Руденка, 14;
- бульв. Миколи Руденка, 15;
- бульв. Жуля Верна, 6/10;
- вул. Василя Кучера, 5;
- вул. Симиренка, 17;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 56;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Зодчих, 70;
- вул. Тулузи, 2/58;
- вул. Якуба Коласа, 23;
- вул. Чорнобильська, 20;
- вул. Ірпінська, 76 – 80;
- вул. Підлісна, 1;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
- вул. Сім’ї Стешенків, 7;
- вул. Василя Стуса, 20.
Солом’янський район:
- вул. Солом’янська, 33;
- вул. Солом’янська, 39;
- вул. Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія");
- вул. Академіка Шалімова, 37;
- бульв. Чоколівський, 1;
- бульв. Чоколівський, 19 – 21;
- бульв. Чоколівський, 20;
- бульв. Чоколівський, 24;
- просп. Відрадний, 15/45;
- просп. Повітряних Сил, 18/2.
Шевченківський район:
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
- вул. Парково-Сирецька, 10;
- вул. Ольжича, 14;
- вул. Олена Теліги, 31/1;
- вул. Щусєва, 5;
- ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва;
- вул. Дорогожицька, 13/14.
Фото: КМДА
Опубліковано: 28 листопада 2024
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