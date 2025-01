10 небанальних фільмів на Різдво і Новий рік

"Один вдома" на зимові свята вже став традицією. Але список атмосферних фільмів про Різдво і Новий Рік набагато довший. І багато з них заслуговують на вашу увагу не менше, ніж культові святкові фільми.

Ми зібрали 10 стрічок, дія яких відбувається у новорічно-різдвяні дні і які точно здивують цікавими поворотами сюжету.

Керол

Рік: 2015

Країна: Велика Британія, США, Австралія

Відзнаки: Кращі романтичні фільми 2015 року (9 місце), Премія "Оскар" в 6 номінаціях

Фільм знятий на основі книги "Ціна солі" Патриції Хайсміт. Впевнена в собі, красива і сучасна Керол Ейрд (Кейт Бланшет) живе в Нью-Йорку на початку 50-х років. Шлюб з чоловіком вже не приносить радості, та й не приносив ніколи. Однак чоловік припиняє всі спроби розлучитися, зробивши їх дочку предметом торгу. Вибираючи для малятка подарунок, Керол знайомиться з продавчинею Терезою (Руні Мара), яка мріє стати фотографом.

Між ними відразу з'являється тяжіння, що перетікає в роман. Однак чоловік Керол послав сищика стежити за поки ще дружиною. Компрометуючі записи можуть позбавити Керол прав на дитину, якщо вона не відмовиться від ідеї з розлученням і буде проти лікування в психіатричній клініці. Вибір на перших порах здається героїні очевидним, але почуття і здоровий глузд підказують інше рішення…

До речі, сцена в якій Керол обирає новорічну ялинку, вважається кінокритиками однією з кращих візуалізацій закоханості у сучасному кіно.

Різдвяна казка

Рік: 2008

Країна: Франція

Відзнаки: номінація на Канську "Золоту пальмову гілку", Найкращі фільми 21-го століття за версією сайту They Shoot Pictures

Жюнона (Катрін Деньов) й Абель (Жан-Поль Руссійон) – літня подружня пара. На Різдво їхні діти повинні зібратися під дахом рідної домівки всі разом уперше за шість років. Старша дочка Елізабет приїжджає зі своїм замкнутим і нетовариським сином Полем. Анрі, паршива вівця в сімействі, привозить коханку. Молодший з синів Іван прибуває з відданою дружиною Сильвією та двома дітьми. Ще очікується племінник Симон, син померлого брата Жюнони. Але на порядку денному буде не тільки свято в теплому сімейному колі.

Та на сімейній зустрічі буде розкрито багато неприємних таємниць, включаючи проблеми з алкоголем, зради подружжя, невиправдані сподівання та цитування монологів Ніцше. Крім того, немає солодкого кінця для веселої сімейної вечері. Ця історія, трохи щемлива, але життєва, про те, наскільки мало ми знаємо про себе та своїх близьких.

Різдво, знову

Рік: 2014

Країна: США

Відзнаки: Приз глядацьких симпатій Best of Next, Золотий леопард. Кінематографісти сучасності

Головний герой фільму живе у невеликому трейлері на одній із вулиць Нью-Йорка. Ноел – скромний, спокійний будівельник, що підробляє продажем різдвяних ялинок та охороною імпровізованого ялинкового базару. До цього Різдва герой підійшов в особливо сумному настрої. Він нещодавно розірвав стосунки з дівчиною, його приятелі знайшли собі іншу справу, а продаж зовсім не йде...

Молодий чоловік впевнений, що в його житті зовсім не буде нічого хорошого. Але одного разу на лавці, що стоїть на сусідньому бульварі, герой бачить непритомну дівчину. Він допомагає їй отямитися. Раптом Ноел, що втратив всі життєві орієнтири, втомлений від рутинного існування, відчуває, як до цього життя повертається сенс. Адже одного дня врятована дівчина приходить то його трейлера, щоб подякувати за порятунок. І так починається різдвяне диво…

Режисер Чарльз Покел створив ідеально атмосферне кіно для всіх, кого пригнічує "святковий настрій" та "передноворічна метушня".

Поцілунок навиліт

Рік: 2005

Країна: США

Відзнаки: Найкращий фільм за версією журналу Empire; Найкращі фільми 21-го століття за версією сайту They Shoot Pictures; Найкращі з культових фільмів за версією видання A.V. Club

Багато зловмисників знають, що грабувати магазини найкраще на Різдво. Саме напередодні цього свята Гарі Локхарт (Роберт Дауні-молодший) разом з напарником задумали провернути одну справу. Винести з торгового центру все викрадене не вдалося, хтось із невдалих зловмисників випадково натиснув кнопку сигналізації. Гаррі, тікаючи, потрапляє в приміщення, де йдуть проби артистів для одного детективного фільму. І Локхарт несподівано для себе опинився в Голлівуді.

Там він зустрічає Гармоні, свою давню шкільну подругу, яка теж випадково присутня на цій вечірці. Там же він зустрічає детектива Перрі (Вел Кілмер), який приставлений до нього в напарники для закріплення акторських навичок – їм належить тимчасово побути детективами, аби Гаррі краще показав себе на фінальному прослуховуванні.

Основою сценарію картини послужив детективний роман американського письменника Бретта Халлідея "Тіла там, де ти їх знайшов" (1941). Цікавий факт: у титрах фільму грає пісня "Broken", яку написав і виконав Роберт Дауні-молодший.

Старий Новий Рік

Країна: США

Рік: 2011

Відзнаки: фільм зібрав 142 мільйони

Чудова романтична комедія від режисера Гаррі Маршалла, яка допоможе глядачеві, зануритися в святкову атмосферу завдяки чудовій грі талановитих і знаменитих акторів.

Весь Нью-Йорк оповитий святковими вогнями, адже на дворі час напередодні Нового Року. Саме в цей день доля переплітає життя декількох жителів величезного міста: вмираючого літнього чоловіка, секретарки, продюсера популярного новорічного шоу, і людину, яка всією душею ненавидить Різдво. У картині представлено вісім історій, в яких ці люди потрапляють в найрізноманітніші ситуації.

Склад кінострічки зірковий: у фільмі грають Холлі Беррі, Джессіка Біл, Джон Бон Джові, Ебігейл Бреслін, Кріс "Лудакріс" Бріджес, Роберт Де Ніро.

Ніч перед похміллям

Країна: США

Рік: 2015

Відзнаки: Rotten Tomatoes дав оцінку 67 % на основі 125 відгуків від критиків (середня оцінка 6/10) і 72 % від глядачів зі середньою оцінкою 3,7/5 (24 126 голосів)

Батьки Ітана Міллера (Джозеф Гордон-Левітт) у 2001 році розбилися в автокатастрофі в ніч перед Різдвом. Його двоє кращих друзів, Айзек Грінберг (Сет Роген) і Кріс Робертс (Ентоні Макі), бажаючи підтримати хлопця, заснували власну традицію – святкувати цей час втрьох щороку. Сім років потому вони дізнаються про найбожевільнішу різдвяну вечірку, але їм ніяк не вдається добути інформацію про місце її проведення.

У 2015 році Грінберг і Робертс вирішують обірвати свою традицію, так як Кріс став відомим футболістом, а Айзек чекає свого первістка. Їм доведеться повідомити про це Ітану, який нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною, і з нетерпінням чекає своїх друзів. Міллер, крім всього іншого, знаходить три квитки на ту саму вечірку, яка стільки років була їм недоступна.

Фільм повністю знятий у Нью-Йорку, і в кадрі можна побачити знамениту ялинку у Рокфеллерівському центрі.

Дуже Мюрреївське Різдво

Країна: США

Рік: 2015

Відзнаки: Номінації Еммі як Найкращий телефільм та Найкраща режисура музичної програми

Це оригінальний та дуже кумедний різдвяний проєкт від феноменальної режисерки Софії Копполи. У ролі самого себе в комедійному мюзиклі зіграв знаменитий голлівудський актор Білл Мюррей. За сюжетом він готується до прем`єри свого великого авторського шоу та запрошує друзів-зірок, аби вони склали йому компанію.

Але сама природа виступає проти Білла, адже снігова буря відрізає запрошеним знаменитостям шлях до студії. Виплутуватись із цієї непростої ситуації герой буде, як і належить творчій особистості – з гумором та артистизмом, імпровізуючи на ходу.

Крім Білла Мюррея у стрічці знялися Емі Полер, Рашида Джонс, Кріс Рок, Майлі Сайрус та Джордж Клуні.

Сім’янин

Країна: США

Рік: 2000

Відзнаки: Кінопремія Сатурн в номінації Найкраща жіноча роль та Найкращий фентезі-фільм

Головний герой – пихатий та цинічний бізнесмен Джек Кемпбел (Ніколас Кейдж), який живе на розкішну ногу, але усе його життя належить корпорації, на яку він працює. Але в переддень Різдва святкове диво дарує Джеку можливість повернутися в минуле, в той доленосний момент, коли він прийняв рішення будувати саме таке життя, яким нині живе.

Заснувши у своєму пентхаусі в Нью-Йорку, він прокинувся в затишному сімейному будиночку в Нью-Джерсі, з багатого холостяка перетворившись на незаможного, але цілком позитивного сім'янина. Тепер він має можливість дізнатися, що ж він упустив за минулих 13 років, з дня розставання з коханою дівчиною, коли він обрав навчання та кар'єру…

Різдво з невдахами

Країна: США

Рік: 2004

Відзнаки: Kids' Choice Awards у номінації Улюблений актор; Young Artist Award у номінації Найкращий сімейний художній фільм

Подружжя Лютер і Нора разом вже багато років, але за час сімейного життя вони почали відчувати справжню відразу до Різдва. Крім того, щорічні витрати на святкування перевищують 6 тисяч доларів, що є важким випробуванням для їх сімейного бюджету. Цього року подружжя вирішило відмовитися від традиційного святкування Різдва, і відправиться в довгоочікуваний відпочинок на Карибські острови.

Здавалося, їх мрія здійснилася: більше ніяких гірлянд і ялинкових іграшок, колядок і нескінченних феєрверків. Однак очікування коханих не виправдалися, і їх чекає чимало прикрих неприємностей. Відчайдушна спроба втекти від Різдва обернулася ланцюжком кумедних пригод, до яких мають безпосереднє відношення дивакуваті сусіди подружжя.

Режисером кінострічки є Кріс Коламбус, що зняв перші дві частини "Гаррі Поттера".

Щасливого Різдва

Країна: Велика Британія, США, Китай

Рік: 2019

Відзнаки: Кращі комедії 2019 року (6 місце), Кращі драми 2019 року (11 місце), Кращі романтичні фільми 2019 року (3 місце)

Наближається Різдво. У той час, як усіх жителів міста охопив передсвятковий настрій, Кейт (Емілія Кларк) продовжує вплутуватися в халепи. Одним із чергових її хибних рішень стало те, що вона погодилася працювати ельфом у магазині різдвяних подарунків. І це попри те, що вона перебуває у депресивному настрої, а кращим її другом є пляшка алкоголю. Раз за разом вона випадково зустрічає одного й того самого хлопця.

Знайомство і подальше спілкування з Томом (Генрі Голдінг) настільки казкове й приємне, що не віриться, що це відбувається саме з нею.

Також у фільмі знялися Мішель Єо та Емма Томпсон.