15 різдвяних фільмів для всієї сім'ї

Напередодні свят, в чат, коли навколо все стає яскравим і блискучим в передчутті бажань та подарунків, хочеться якомога скоріше з головою зануритись в атмосферу чудес.

БЖ підготував велику добірку святкових фільмів, які стануть в нагоді довгими вихідними. Тут і ромкоми, і фентезі, і документалки і навіть українська різдвяна казка, яка схожа радше на кошмар.

Щасливого Різдва

Режисер: Пол Фиг

В ролях: Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Мішель Йєо, Емма Томпсон, Ребекка Рут

Рік виходу: 2019

Дія фільму, натхненого знаменитою піснею Джорджа Майкла та Wham! “Last Christmas”, відбувається в зимовому Лондоні напередодні Різдва. Кейт працює в магазині подарунків та святкових аксесуарів і не може дати раду життю. Все змінюється, коли дівчина зустрічає чарівного Тома.

Нова різдвяна казка

Режисер: Річард Доннер

В ролях: Білл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Ґловер, Девід Джохансен

Рік виходу: 1988

Сатирична комедія “Нова різдвяна казка” – одна з версій повісті Чарльза Діккенса “Різдвяна пісня”. Цинічний та байдужий до всього, крім грошей, глава медіа імперії Френк Крос змушений зіткнутися з надприродними силами. До нього навідуються три Духи Різдва з прагненням змінити життя сучасного Скруджа.

﻿﻿Вишенька на новорічному торті

Режисерка: Лаура Моранте

В ролях: Лаура Моранте, Паскаль Елбе, Ізабелль Карре, Самір Гесмі, Патріс Тібо

Рік виходу: 2012

Головній героїні романтичної комедії Аманді складно з чоловіками – її романи приречені щойно стосунки наближаються до пропозиції. Подруга жінки вважає, що час Аманді стати більш розсудливою та зробити остаточний вибір. Раптово в житті героїні з’являється Антуан і їхню долю змінює новорічна вечірка.

﻿﻿Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено

Режисер: Джон Вайтселл

В ролях: Денні ДеВіто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, Крістін Шеновец, Алія Шовкет

Дата виходу: 2006

Мешканці США щорічно влаштовують справжні перформанси, пов’язані зі святковими декораціями. Мета одна – бути кращим за сусіда. Та інколи це бажання переростає в справжню одержимість. Як і у пари сусідів, які розв’язали справжню війну в гонитві за найяскравішою ілюмінацією.

﻿﻿Пережити Різдво

Режисер: Майк Мітчелл

В ролях: Бен Аффлек, Джеймс Гандольфіні, Крістіна Епплгейт, Кетрін О'Хара, Джош Цуккерман, Удо Кір

Рік виходу: 2004

Молодий та успішний підприємець Дрю Летам вирішує навідатись в будинок свого дитинства напередодні Різдва. Зараз тут живе подружжя Валко, яке намагається врятувати тріснутий шлюб. Дрю пропонує їм гроші за те, щоб на свята Валко вдали, що він їхній син.

﻿﻿Різдво кота Боба

Режисер: Чарльз Мартін Сміт

В ролях: Люк Тредевей, Анна Вілсон-Джонс, Крістіна Тонтері-Янг, Ніна Вадіа, кіт Боб

Дата виходу: 2020

В продовженні біографічної драми “Вуличний кіт на ім’я Боб” вуличний музикант Джеймс Боуен разом з рудим котом Бобом заробляють на життя імпровізованими виступами на вулицях міста. Через нестачу коштів вони змушені жити в неопалюваній квартирі взимку, поки Джеймс намагається закінчити роботу над новою книгою, а співробітники організації захисту тварин хочуть відібрати у Джеймса його кращого друга. На жаль, це була остання роль Боба - у червні 2020 року кіт помер.

Поки ти спав

Режисер: Джон Тертелтауб

В ролях: Сандра Буллок, Білл Пуллман, Пітер Ґаллаґер, Пітер Бойл, Джек Варден, Глініс Джонс

Рік виходу: 1995

Молода і самотня дівчина Люсі працює в касі на залізничній станції Чикаго і мріє побувати у Флоренції. А ще вона мріє вийти заміж за красеня, якого щодня бачить на станції. Напередодні Різдва незнайомець опиняється без свідомості прямо на колії. Від загибелі під колесами потягу хлопця рятує Люсі, яку родичі Пітера сприймають за його наречену. Тепер дівчина стає частиною родини, чекаючи, коли ж Пітер прокинеться.

Найщасливіший сезон

Режисерка: Клеа ДюВалл

В ролях: Крістен Стюарт, Маккензі Девіс, Мері Стінберген, Віктор Гарбер, Елісон Брі

Рік виходу: 2021

Мелодраматична історія розповідає про Еббі, яка під час різдвяної вечері планує зробити пропозицію своїй коханій дівчині Харпер. Вони збираються вдома всією великою родиною, втім Ебба не знала, що родичі Харпер не в курсі орієнтації дівчини і все виходить з-під контролю.

Привіт сім’ї

Режисер: Томас Безуча

В ролях: Клер Дейнс, Даян Кітон, Рейчел МакАдамс, Дермот Малруні, Крейг Т. Нельсон, Сара Джессіка Паркер

Рік виходу: 2005

Все містечко Тайєр готується до Різдва, включно з ексцентричним сімейством Стоунів. На сімейне свято Еверет Стоун запрошує свою наречену Мередіт, однак одразу її попереджає, що його рідня з тих, хто говорить все, що думає. Зустрівшись з Мередіт сімейство перетворює життя дівчини на кошмар.

Креденс

Режисер: Валентин Васянович

В ролях: Андрій Самінін, Ольга Гришина, Михайло Жонін

Рік випуску: 2013

Ще у синопсисі цієї драми зазначено, що “Креденс — це різдвяна казка, котра схожа на страшний сон”. Головний герой Орест вже не витримує проблем на роботі та в сімейному житті. Поки зимовий Львів готується до святкування Різдва, навколо головного героя продовжують скупчуватись невдачі, які рано чи пізно призведуть до катастрофи.

Людина, яка винайшла Різдво

Режисер: Бхарат Наллурі

В ролях: Ден Стівенс, Крістофер Пламмер, Джонатан Прайс, Саймон Келлоу, Міріам Марґоліс, Іен Макніс

Рік виходу: 2017

Біографічна комедія розкриває історію створення видатним англійським письменником Чарльзом Діккенсом його всесвітньо відомого оповідання “Різдвяна пісня”. У 1843 році письменник переживає найгірший період у своїй кар'єрі – в нього написано кілька невдалих романів і накопичено чимало сімейних проблем. Тож він вдається до написанні нового твору – про непопулярне на той час свято Різдва.

﻿﻿Різдво в Ель-Каміно

Режисер: Девід Е. Талберт

В ролях: Декс Шепард, Кертвуд Сміт, Люк Граймс, Джессіка Альба, Еміліо Рівера, Кімберлі Куїнн, Купер Торнтон

Рік виходу: 2017

Дія фільму відбувається у невеликому містечку Ель-Каміно, куди на пошуки біологічного батька приїжджає молодий хлопець Ерік. Він не розповідає, звідки родом, розплачується тільки готівкою, а ще не купує подарунків перед Різдвом. Хлопець викликає підозри у місцевих, які вважають його наркоторговцем. В результаті низки подій герой опиняється зачиненим у магазині спиртного разом ще з кількома невдахами.

Чотири кімнати

Режисери: Елісон Андерс, Александр Роквелл, Роберт Родрігес, Квентін Тарантіно

В ролях: Олександр Рокуелл, Роберт Родрігес, Семмі Девіс, Валерія Голіно, Мадонна, Тім Рот, Антоніо Бандерас, Брюс Вілліс, Квентін Тарантіно

Рік виходу: 1995

Фільм-антологія від чотирьох режисерів – це абсолютно різні історії, які пов’язує лише місце дії – вигаданий готель Mon Signor, де працює портьє Тед. Події фільму відбуваються напередодні Нового року. Тут і відьми зібрались на шабаш, і дитячій гомін, і взята в заручники жінка.

Історія Зимового саду

Режисер: Семен Мозговий

Рік виходу: 2018

Український документальний фільм Семена Мозгового мало дотичний до святкової тематики. Але зимові кадри, присутні у стрічці, гарантують особливу атмосферу Києва. А точніше ВДНГ. Тут за павільйоном квітникарства, він же Зимовий Сад, впродовж вже 45 років доглядає Валентина Миколаївна. Одного дня її просять піти на пенсію, але жінка не погоджується з цим, бо вважає, що всі рослини без неї загинуть.

Вонка

Режисер: Пол Кінґ

В ролях: Тімоті Шаламе, Олівія Колман, Метт Лукас, Ровен Аткінсон, Кала Лейн

Рік виходу: 2023

Приквел заснованого на однойменному романі фільму “Чарлі і шоколадна фабрика” розповідає про юного Віллі Вонку, який став найбільшим винахідником та шоколатьє, якого знав світ. Співи, танці та багато солодощів – те, що криється в рецепті ідеальних свят!