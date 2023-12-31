10 новорічних та різдвяних мультфільмів

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Олена Макаєва
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Попри відсутність сніжних кучугурів та морозів, святковий настрій можна влаштувати власноруч прямо вдома. Все що вам потрібно – екран та наша підбірка мультфільмів. В ній ви знайдете не банальні різдвяні та новорічні анімаційні історії, які точно створять атмосферу казки та чудес.

Клаус

Режисер: Серхіо Паблос
Рік виходу: 2019

Ексцентричного та енергійного Джаспера батько відправляє працювати листоношею. та біда в тім, що люди перестали писати листи. На диво саме в цьому містечку живе сам Санта Клаус, який робить дерев’яні іграшки. Разом з ним Джаспер придумує схему, як змусити місцевих мешканців знову повірити у диво, а заразом почати писати листи.

Ніко — шлях до зірок

Режисери: Майкл Геґнер, Карі Юуусонен
Рік виходу: 2008

Маленьке оленя Ніко ніколи не бачило свого тата. Все, що він знає – батько працює в різдвяній упряжці самого Санта Клауса. Понад усе Ніко мріє знайти тата, тож вирушає на його пошуки разом з вірними друзями.

Еліот — найменше оленя Санти

Режисерка: Дженніфер Весткотт
Рік виходу: 2018

Після виходу Рудольфа, вірного оленя Санти, на пенсію, на його місце оголошується конкурс кандидатів. Для Еліота це нагода потрапити в омріяну упряжку, щоб розвозити подарунки дітям по всьому світу. Але у нього не має ні навичок, ні, що лякає найбільше, оленячих рогів, бо насправді Еліот – поні.

Ескімоска

Режисери: Олексій Шапарєв, Євген Єрмак
Рік виходу: 2012

Український анімаційний серіал налічує аж чотири сезони, втім серії тривають 5-6 хвилин, що стане ідеальним варіантом для перегляду з малечею. Серіал розповідає про пригоди Ескімоски та її друзів, які живуть у казковій Арктиці.

Вартові легенд

Режисер: Пітер Ремсі
Рік виходу: 2012

У казковому світі Східняк, Зубна Фея, Великодній Кролик і Пісочна людина намагаються захистити дитячі мрії від злих сил. Та одного разу сновидіння дітей опиняються під загрозою, тож вартові об’єднують зусилля, аби врятувати світ і повернути радість у спокій у дитячі сни.

Вільшанка Робін

Режисери: Деніел Оджарі, Майкл Пліз
Рік виходу: 2021

Події короткометражного мультфільму відбуваються напередодні Різдва і розповідають про пташку Робін, яка ще всередині яйця випала з гнізда. Дивом виживши, Робін виховувалась в сім’ї мишей, які її оточили теплом і турботою. Дорослішаючи вона починає розуміти, що трохи відрізняється від своєї “родини”.

Ґрінч

Режисери: Ярроу Чейні, Скотт Мосьє
Рік виходу: 2018

Сучасна інтерпретація відомої історії про злого Ґрінча, який вкрав Різдво, знайомить нас з головним героєм – зеленою й пухнастою істотою, що живе на самоті зі своїм псом Максом. Ґрінч ненавидить Різдво. тож коли мешканці Вовілля починають готуватися до свята, він вирішує його зіпсувати. Перевдягнувшись у Санта-Клауса, Ґрінч краде всі подарунки, втім не стає щасливішим. Розтопити серце насупленого пухнастика здатна лише маленька дівчинка.

Місія: Різдвяний порятунок

Режисерка: Сара Сміт
Рік виходу: 2011

Сучасний Санта працює на величезному літаючому кораблі-заводі і має купу справ, адже для нього Різдво – це радше благодійний бізнес. А ще у нього є два сини, один з яких успадкує справу батька. Хто ж стане спадкоємцем Санти і новим символом свята?..

Жах перед Різдвом

Режисер: Генрі Селік
Рік виходу: 1993

Темне фентезі, зняте в техніці лялькової анімації, розповідає про Джека Скелінгтона – короля жахів і страхів, який живе у містечку Геловін. Та одного разу Джек дізнається про інший світ – світ радощів та добра. Відкриття неабияк захоплює героя, який відтепер прагне змінити профіль і зайняти місце Санта Клауса. Персонажі та сюжет створено на основі ідей режисера Тіма Бертона.

Смолфут

Режисери: Карей Кіркпатрик, Джейсон Рейсіг
Рік виходу: 2018

Головні герої цього мультфільми – таємничі створіння, які живуть високо в горах в мирі та спокої. Ще єті полюбляють слухати легенди про дивних створінь з м’якою шкірою без шертсі та білими зубами. Таких вони називають смолфутами. Але одного разу казка виявляється реальністю. В основі сценарію — невиданий твір Серджіо Паблоса, автора мультфільму “Клаус.

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Опубліковано: 31 грудня 2023
мультфильм Кіно на БЖ
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