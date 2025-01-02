5 виставок січня у Києві

Перша віртуальна галерея творів Марії Примаченко, роботи групи Р.Е.П., картини Павла Макова, які представляли Україну на Венеційському бієнале — у січні у Києві відбудеться чимало виставок, які заслуговують уваги. Також у січні функціонують деякі попередні експозиці, тож якщо ви не встигли їх відвідати, зазерніть до нашої підбірки найцікавіших виставок грудня.

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.

Виставка Андрія Опришка "Обійми, коли заходить сонце"

Виставка Андрія Опришка

Обійми супроводжують нас у найважливіші моменти нашого життя. А для київського художника Андрія Опришка обійми виходять далеко за межі простого акту фізичної близькості. Його виставка "Обійми, коли заходить сонце", яка експонується у просторі Аvangarden, вважається спільним актом обіймів, що обʼєднують митця й глядача у діалозі про глибину людського звʼязку.

Андрій Опришко працює з глиною та традиційними техніками. Роботи митця з глиною — це медитативний процес, який поєднує фізичну працю з емоційним зануренням. Глина стає посередником між ідеєю та реальністю, допомагаючи передати найтонші відчуття і думки.

На виставці можна побачити скульптурні рельєфи, автентичну кераміку, графіку та живопис. А також порефлексувати на тему обійм.

Де: AVANGARDEN GALLERY food&wine, Січових Стрільців, 23 а

Коли: триває до 26 січня з 10:00 до 22:00 з понеділка по четвер і з 10:00 до 23:00 з пʼятниці по неділю

Ціни: безкоштовно

Виставка "Під Різдвяною Зіркою"

Якщо ви не встигли відчути магію свят, то вам варто завітати до Київської картинної галереї. УВ січні там триватиме різдвяна виставка, створена у співпраці з Національним музеєм народної архітектури та побуту України й проєктом "Крафтове Різдво".

Вона розповідає про українську різдвяну традицію та її сучасні прояви, поєднуючи народне декоративне мистецтво та роботи сучасних художників на різдвяну тематику. Експозиція включає автентичні твори з колекції Національного музею народної архітектури та побуту України, зокрема народні ікони XVII–XIX століть, свічники, косівську кераміку та різдвяні зірки. Відвідати виставку можна до 19 січня 2025 року.



Де: вул. Терещенківська, 9.

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); З 11:00 до 19:00 години у вівторок.

Ціни: 200 грн, для пільгових категорій – 100 грн, для дітей до 14 років вхід безкоштовний.

Виставка “Марія Примаченко. Невідоме”

Виставка Марії Примаченко

Роботи однієї із найвідоміших представниць наївного мистецтва Марії Примаченко знову можна побачити у Києві. Музей декоративного мистецтва вперше експонує приблизно 60 невідомих робіт художниці з власної унікальної збірки. Ці твори художниця створила протягом 1935–1937 років під час навчання у Школі народних майстрів народного мистецтва та в експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва.

На виставці представлено 79 авторських малюнків мисткині. Картини виконані в техніці акварелі та гуаші.



Разом із виставковою експозицією музей презентує першу віртуальну галерею творів Примаченко. Це роботи з двох невеликих шкільних альбомів, які вона виконала, ймовірно, у другій половині 1940-х років. Розглянути твори та взаємодіяти з ними, розповідають у музеї, можна завдяки технології віртуальної реальності та 3D-моделюванню. Саме тому музейники називають цю експозицію Першою віртуальною галереєю Марії Примаченко. І вона вже викликала фурор у колах шанувальників творчості художниці.



Відвідувачі мають змогу подивитись на малюнки Примаченко крізь віар-окуляри. Погортати ці альбоми за інших обставин неможливо, адже це музейні експонати. Повісити на стіну музейники їх теж не могли, а у віртуальній галереї ці раритети з легкістю може роздивитися кожен.



Де: Музей декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9

Коли: до 28 лютого 2025 року

Ціни: 60 грн + вхідний квиток з особи: для дорослих — 100 грн, для пенсіонерів, студентів — 60 грн, для школярів — 30 грн, для Захисників та Захисниць України безкоштовно.

Виставка Павла Макова "Родовід, або Поховані імена"

Виставка Павла Макова

Галерея The Naked Room відзначає своє шестиріччя виставкою всесвітньо відомого українського сучасного художника Павла Макова.

Роботи, представлені на виставці, є частиною довготривалого циклу "Абракадабра", який Маков розвиває з 2018 року, а у 2025-му планує випустити у вигляді свого нового артбуку. В циклі "Абракадабрі" Павло продовжує роздуми про місце і місто.



У The Naked Room можна побачити нові твори Макова 2020–2024 років, на яких рослини та квіти “височіють над хитким світом своїх творців, нібито над фізичними руїнами цього світу”.

За останні роки роботи Макова приймали Венеційська бієнале, головний у Відні Музейний квартал, столичний музей Ханенків та Єрміловцентр у рідному Харкові.

Де: Рейтарська, 21

Коли: до 25 січня, неділя – четвер з 8:00 до 20:00, пʼятниця – субота з 8:00 до 21:00

Ціни: вхід вільний

Виставка "Р.Е.П. Історія"

Виставка художнього об’єднання Р.Е.П.

Ця виставка присвячена 20-річчю діяльності групи P.Е.П. — художнього об’єднання, що виникло в Києві на хвилі Помаранчевої революції 2004 року та працювало в жанрі політичного мистецтва. В експозиції – твори, що представляють мистецтво між двома українськими революціями.



Виставка представляє історію діяльності групи і творчість митців, що належали до Революційного Експериментального Простору. Середи них: Ксенія Гнилицька, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Володимир Кузнецов, Лада Наконечна, Леся Хоменко.

Художники групи були з одними з тих, хто створив горизонтальну модель взаємодії, засновану на відкритості, спільності й експериментальному підході до мистецтва й політики.

У межах виставкового проєкту також будуть відбуватися публічні події, які включатимуть кураторські та авторські екскурсії, дискусії та майстер класи.

Де: Національний художній музей, вул. М. Грушевського, (потрапити до музею можна лише через службовий вхід із тильного боку)

Коли: до 1 березня 2025 року, з 12:00 до 18:00

Ціна: вхід 250 грн, пільговий – 100 грн, для військових вхід вільний