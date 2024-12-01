7 виставок грудня у Києві, які варто відвідати

Фотографії, які вже увійшли в історію, унікальні картини Марії Примаченко та роботи художників із інших регіонів — у грудні у Києві відбудеться чимало виставок , які заслуговують уваги.

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій останнього місяця року.

Виставка робіт Марії Примаченко та Марії Галушко “Дві Марії”

Примаченко та Галушко — цих двох жінок об’єднує не лише однакове ім’я, а й любов до малювання. Обидві художниці творили у жанрі наївного мистецтва, а зараз їхні роботи ви можете побачити у виставкових залах "Хлібні" національного заповідника "Софія Київська".



Імена цих українських художниць увійшли до "Всесвітньої енциклопедії художнього наїву". І якщо постать Марії Примаченко на сьогодні вже не вимагає представлень, то ім’я майстрині художньої кераміки Марії Галушко для багатьох стане справжнім відкриттям.

Саме тому вперше майже 100 унікальних робіт Примаченко і Галушко презентували на широкий загал. На виставці представлені роботи з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України, які раніше не показували масовій аудиторії.

Унікальні твори двох Марій поєднали в одному просторі сучасним дизайном та сценографією Олега Волосовського й Loft buro — творчої команди професійних архітекторів, дизайнерів та художників, що спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів.

Виставку доповнили роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег", створені сучасним майстром скульптурних інсталяцій Олексієм Шевчуком. Це соломʼяні фігури фантастичних звірів за мотивами живописних робіт Марії Примаченко. Триватиме виставка до 12 січня.



Де: національний заповідник “Софія Київська”, вул. Володимирська, 24

Коли: 22 листопада 2024 - 12 січня 2025

Вхід: вхід на виставку за квитками заповідника

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Виставка робіт Ади Рибачук та Володимира Мельниченка “Дороги острова”

У Музеї-майстерні Ади Рибачук та Володимира Мельниченка відкривається нова експозиція. Досліджуючи архіви відомих художників, АРВМ обрали для експозиції роботи, присвячені мандрівкам художників на Північ. Саме тому виставка й називається “Дороги острова”. Там вони знаходили натхнення в архаїчній культурі ненців, досліджували природу пам’яті та арктичну спадщину.

Портрети корінних жителів острова Колгуєв, символічні скульптури та унікальні монотипії стали ключовими творами цього періоду життя митців.



Нагадаємо, Ада Рибачук та Володимир Мельниченко — творча пара, українські художники, які разом працювали над серією панно в київських Палаці дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі, а також створили Парк пам’яті на Байковому цвинтарі .



Володимир завжди хотів, щоб їхня майстерня та творчість належали киянам, щоб було завжди багато людей, які приходили в гості. Саме тому є люди, які продовжують справу цього творчого тандему, проводять екскурсії їхньою майстернею та організовують майстер-класи.

Де: вул. Малопідвальна, 10Б

Коли: середа -субота 12:00 - 19:00

Вхід: 100 грн (ця сума йде на діяльність фонду, який опікується творчим спадком Рибачук і Мельниченка)

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Фотовиставка робіт 100 сучасних українських фотографів

Якщо ви хочете побачити останні три роки війни очима відомих українських митців, відвідайте другу частину виставки сучасної фотографії.



Ця виставка в Києві — центральна подія української частини світового турне, до якого вже долучилися Базель, Париж, Страсбург, Арль, та інші міста. За словами куратора Дмитра Богачука, друга частина проекту зосереджена на новаторських ідеях і техніках, які дозволяють авторам сміливо експериментувати в пошуках нових форм вираження, передавати як трагедії, так і силу духу нашого народу.



Події в Україні залишають глибокий слід в усіх аспектах життя, зокрема й у візуальному мистецтві. Саме тому на виставці представлені роботи, які не лише документують авторське бачення, а й пропонують новий погляд на особисті переживання і надію на краще майбутнє. У галереї, зокрема, можна побачити яскравий натюрморт української фотографині Юлії Капустинсько, роботи Олександра Серажима, який досліджує у фото міські простори, серію робіт Оксани Боровець, які спонукають до роздумів про почуття людини, яка живе у часи змін.



Виставка триватиме лише до 7 грудня, тому заплануйте свій візит туди при першій вільній нагоді.



Де: галерея НЮ АРТ, вул. Михайла Грушевського, 28/2

Коли: до 7 грудня, вт-пт 11:00 - 18:00, сб 12:00 - 16:30

Вхід: вхід вільний

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Виставка Ігоря Гусева "Безпілотник над імперією”

"Вишукані букети квітів на тлі ідеалістичних краєвидів, спокійне й сите життя десь у глибині російської імперії та силует безпілотника — уповноваженого представника України, який ось-ось перетворить усю цю пишність на хмару диму й пилу", — так глибоко та з іронією художник Ігор Гусев описує свою нову серію робіт, яка експонується зараз у Київській картинній галереї.



Вперше у Києві за період повномасштабного вторгнення відкривається велика виставка відомого одеського митця Ігоря Гусєва. На експозиції представлять ретроспективу фотохудожника — роботи, які були створені до повномасштабної війни.

Відвідувачі зможуть побачити знакову серію "Теорія струн" — візуальний експеримент, де кожну картину пронизує "глітч". Ця серія стала візитною карткою художника та простежується крізь всю його творчість. Окрім цього, експозиція включає серії, створені після 24 лютого 2022 року — "Третя світова війна" та "Картотека" — роботи "швидкого реагування", пронизані гострою сатирою та соціальною критикою.Триватиме виставка до 15 грудня.



Де: Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9

Коли: з 12 листопада по 15 грудня, музей приймає відвідувачів з 11-ї до 18-ї години (крім понеділка та четверга), з 11-ї до 19-ї години у вівторок.

Вхід: 200 грн (пільгові категорії 100 грн)

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Виставка Олени Придувалової та Анастасії Лелюк "Приховане, мовчазне і майже невидиме"

Цю виставку можна назвати діалогом між двома мисткинями різних поколінь. У проєкті художниці Олена Придувалова та Анастасія Лелюк діляться особистими переживаннями, показуючи, як звичайні речі та дії можуть мати нові значення. Від спілкування на стихійних ринках до аналізу міських просторів — експозиція запрошує замислитися над тим, як пам’ять, зв’язки та здатність протистояти труднощам проявляються в повсякденному житті.



Мисткиня Олена Придувалова у своїх роботах відображає власний досвід переживання сильних емоційних моментів, коли взаємодія зі стихійними ринками стає способом протистояти відчаю та руйнуванню.



Тим часом, Анастасія Лелюк у своїх роботах переосмислює звичні об’єкти, перетворюючи їх із буденності на частину мистецтва. Вона спирається на концепції Мішеля де Серто, який розглядав споживання як прихований акт творчості. Виставка триватиме до 13 січня.



Де: бізнес-просторі Peremoga на Ярославовому Валу, 15, в

Коли: з 13 листопада до 13 січня

Вхід: вхід вільний

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Мультимедійна виставка “Ніхто не острів. Три моря”

Мультимедійна виставка “Ніхто не острів” у Довженко-Центрі присвячена півдню України. Експозиція представляє собою відеоарт, музичні твори та кераміку від українських та польських артистів. Автори називають цей проєкт аудіовізуальною мандрівкою трьома морями — Азовським, Чорним і Балтійським.

Щоб реалізувати цей проєкт, творцям виставки довелося зробити невеличку експедицію. Тож Чорне море називають мовчазною подорожжю на близьку й бажану, але недосяжну територію — в Крим.

Авторка ідеї, Оля Михайлюк, влітку та восени 2021 року разом із саундартистом SK.EIN максимально наблизилися до півострова, щоб зібрати звуки, кольори, фактури на кордоні у вигляді аудіо- та відеофайлів. Основний матеріал записували на півострові Хорли, Херсонська область, що за 30 км від Криму. Потім у Києві до нього додали традиційні кримські мелодії та імпровізації на ці теми. Із 24 лютого 2022 і до сьогодні – Хорли окуповані. Поки ми чекаємо на повернення наших земель під контроль України, маємо змогу мандрувати через мистецькі твори.



Інша важлива складова виставки — кераміка Рустема Скибіна. Восени 2022-го року на Херсонщині разом із Олею Михайлюк вони інсталювали авторські кахлі просто серед плиток на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Каланчак”. На виставці можна буде побачити серію, що поєднує кераміку Рустема і фото, зроблені Олею в 2015-2016 під час поїздок на анексований півострів.

Де: Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1

Коли: з четверга по неділю, 12:00–19:00

Вхід: 100 грн, придбати квиток можна тут

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Виставка Аліни та Каріни Гаєвих “Від Миколая до Різдва”

Якщо ви хочете не тільки насолодитись мистецтвом, а й придбати друзям і близьким мистецький подарунок, то завітайте на виставку “Від Миколая до Різдва” у Squat17b. На ній будуть представлені різдвяні елементи одягу та аксесуари від Каріни Гаєвої. На вас чекає стилізація та новий погляд на традиції святкування Миколая, Маланки та Різдва.

В орнаментах Аліни Гаєвої використовуються переосмислені та стилізовані малюнки вишивок рушників та одягу колекції Дмитра Яворницького та колекції Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Мисткиня створює новий сентез, який ґрунтується на минулому та створює новий, майбутній орнамент поколінь.

Ценральна робота виставки – Дерево Життя, один з найдавніших українських символів, який часто зустрічається на трипільському посуді, килимах, у ранньому іконописі, в орнаментах українських вишивки та писанок. Якщо ви завітаєте на відкриття виставки, то окрім експонатів, зможете ще долучитися до аукціону, на якому буде розіграний лот від адвокатки Аліни Сєроштан-Татарінової — натхненна традиційним предметом одягу запаска, створена у колаборації бренду GAEVA з патентно-юридичною студією Black&White.

Де: Squat 17b вул. Терещенківська, 17б

Коли: 5-18 грудня

Вхід: вільний (але ви можете задонатити будь-яку суму на батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка)

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