Сталеві квіти: 7 книг про сильних жінок

Їх помилково називали слабкими, тендітними, вразливим. Натомість вони мали сталеву волю та незламний стрижень характеру.

Зібрали 7 історій жінок, що змогли подолати обставини, вижити та перемогти у глобальних та особистих війнах.

Життя посеред життя

Автор: Ольга Карі

Фото: bookstoreintcom

Жива жіноча оповідь-щоденник про воєнні будні й комендантські дні в Києві, про маленькі й великі буденні виклики, про страхи і тривоги, про друзів, сусідів і “своїх людей”, про незчисленні “Як ти?” і нестерпні “Абонент перебуває поза зоною досяжності”.

Про людські стосунки, про нові, ще до пуття незрозумілі емоції, про повне переосмислення всього, що було “до”, про побут, який змінився з огляду на повномасштабну війну, що назавжди поставила дуже болючу крапку на всьому попередньому житті. Книга про те, як відшукати світло в найтемнішу пору й не втратити віру в те, що обов’язково настане “після”.

“Життя посеред життя” чіпляє за живе, адже головна героїня цього щоденника перебуває в одній історичній площині з читачем. Вона сильна та мудра не десь там, у фантастичних країнах або подіях далекого минулого, а тут, поруч, у реаліях повномасштабної війни в Україні.

Вона – українська жінка, яка бореться та плаче, опускає руки, щоб потім знову їх підняти та продовжити “вивозити” непрості будні. І коли їй здається, що сил більше немає, вона знає, що це лише здається.

Видавництво: Yakaboo Publishing

Кількість сторінок: 216 с

Ціна: 240 грн

Матінка

Автор: Лорен Ґрофф

Марі де Франс було лише сімнадцять, коли її вигнали з королівського двору. Дебелій байстрючці годилося бути не придворною леді, а пріоресою в бідному англійському абатстві. Так волелюбна Марі опинилася у світі, де панують послух, обов’язок та молитва.

“Матінка” – це захоплива історія про амбітну та чуттєву пріоресу, геніальну стратегиню, дипломатку, поетку, захисницю жінок, у душі якої проросла віра. Насамперед – віра в себе.

The New York Times відзначає, як чуттєво та витончено вдалося Лорен Ґрофф “виштовхнути за сцену чоловіків” у декораціях, де жінка зовсім не має права голосу. Книга Лорен Ґрофф зображує життя Марії, як художник пише геніальну картину – із пристрастю й розмахом: від містичних видінь Богородиці, до цілком земних справ з абатськими свинями, хворобами та бухгалтерськими сувоями.

Робота письменниці – це вільне, художнє трактування життя Марі де Франс, де авторка узяла на себе сміливість самотужки заповнити прогалини в історичних відомостях про пріоресу. Вона зробила це настільки чуттєво й захопливо, що просто неможливо відірватися від цієї історії, доки не буде перегорнута остання сторінка.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 256 с

Ціна: 280 грн

Непокірні

Автор: Емілія Гарт

У 2019 році через токсичні стосунки Кейт Вейворд тікає з Лондона у Кроуз Бек, віддалене село на півночі Англії. Там у Кейт є будинок, який вона успадкувала від тітки Вайолет – ексцентричної ентомологині. У спробах зцілити надщерблене серце Кейт наштовхується на таємницю жінок свого роду і крізь століття розмотує клубок складних почуттів і надій: від 1619 року, коли її прародичку Альту Вейворд звинуватили в чаклунстві, до Другої світової і наших днів.

“Непокірні” – це історії трьох незвичайних жінок, які роз'єднані часом, але мають набагато більше спільного, ніж може здатися. Це роман про жіночу стійкість і фантастичну силу природи, яка допомагає лише тим, у кого відкрите серце і вільна душа. Історія динамічна та водночас з медитативними паузами на роздуми та висновки.

Кожна з героїнь зачаровує, адже і Кейт, і Вайолет, і Альта мають рішучий характер, незламну силу волі та жагу відстоювати власну свободу. Проте водночас вони залишаються емпатичними, тендітними та ніжними, ховаючи свої вразливі душі за міцними обладунками.

Видавництво: Лабораторія

Кількість сторінок: 320 с

Ціна: 449 грн

Зникнення аптекарки

Автор: Сара Пеннер

Жінки всього міста шепочуться про загадкову аптекарку на ім’я Нелла, котра продає отрути, завдяки яким можна позбутися чоловіків-гнобителів. Моторошний світ Нелли – не найкраще місце для її нової відвідувачки, надзвичайно обдарованої 12-річної дівчинки на ймення Еліза Фаннінг.

Сара Пеннер майстерно занурює читачів у водночас моторошний і вабливий роман про жінок, які виборювали своє виживання у світі, створеному чоловіками та для чоловіків. Відплата за вчинену кривду була єдиним шляхом на волю з-під гніту, та коли настане час розплати, ніхто не боронитиме жіноцтво так палко і відважно, як інші жінки.

Роман став книгою місяця у клубі найкрутішої книжкової амбасадорки Різ Візерспун. Історія перекладена вже більш ніж 20 мовами світу, а телекомпанія Fox готує екранізацію.

Видавництво: ARTBOOKS

Кількість сторінок: 416 с

Ціна: 500 грн

Місто дівчат

Автор: Елізабет Ґілберт

1940-й рік. 19-річну Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки – власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Раптом Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя.

Знайомства із зірками, незвичайні теат­ральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя, який необхідно пройти, щоб зрозуміти: ти не мусиш бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою людиною.

Книга захищає право жінок на самовираження та вибір. Хоча Вівіан є однією з багатьох важливих персонажів, які відображають концепцію фемінізму, вона не є єдиною сильною жінкою в цій історії. Її тітка Пег, власниця театру, дозволяє Вівіан навчатися на костюмерку, не критикуючи її за її стиль життя. Сілі – актриса, яка не соромиться своєї сексуальності та не залежить від думки чоловіків та оточення. “Місто дівчат” – це галерея різних жіночих характерів, що єдині у своїй силі, не бажанні бути зручними для соціуму та жити власне життя.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 536 с

Ціна: 400 грн

Безсила

Автор: Лорен Робертс

“Безсила” – це перша частина трилогії про світ, де панує чіткий поділ на Еліту та Звичайних. Звичайна дівчина Пейден закохує в себе принца Кая, але вони – вороги, яких чекає гра на виживання. Дуже почесно і дуже… смертельно. Бо якщо Пейден якимось чином не загине на Іграх Очищення від рук опонентів, то її уб’є принц, щойно дізнається, що Пейден... абсолютно Звичайна.

У цій серії в ідеальних пропорціях поєднується все, що так подобається в “Четвертому Крилі”, “Голодних Іграх” та “Багряній королеві”. Наразі вийшло вже дві частини серії та авторка працює над третьою.

Авторка присвятила цю книгу “кожній дівчині, що колись почувалася безсилою”. І створила героїню, яка змогла пройти надскладні випробування та стати сильнішою навіть за тих, хто мав вроджені магічні таланти. Пейден надихає, адже вона надзвичайно хоробра, сильна та кмітлива. І всім цим якостям вона завдячує не магії або чарівному дару, а самій собі.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 512 с

Ціна: 650 грн

Шість багряних журавлів

Автор: Елізабет Лім

Фото: this_misty_garden

Фентезійна історія про принцесу Шіорі, яка використовує заборонену магію, а її мачуха перетворює братів Шіорі на журавлів і забирає її голос. Шіорі повинен довіритися своїм друзям, чарам і своєму серцю, щоб врятувати свою родину та королівство.

Історія Шіорі демонструє силу, рішучість і самодостатність головної героїні, яка не підкоряється стандартним ролям. Вона бореться за свої права, свободу та щастя, попри труднощі та обман. Крім того, Шіорі демонструє повагу та співчуття до всіх, незалежно від статусу, раси або статі.

Книга є номінанткою Goodreads Choice Award в категорії янґ-едалт фентезі та наукова фантастика (2021), лауреат AudioFile Earphones Award. Бестселер New York Times.

Видавництво: Рідна Мова

Кількість сторінок: 448 с

Ціна: 750 грн