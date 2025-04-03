У Харкові збирають гроші на відкриття першого в Україні благодійного кафе польової козацької кухні
Благодійний фонд "Волонтерська UA", Харківський літературний музей та ресторан "Трипіччя" планують відкрити у Харкові перше в Україні благодійне кафе польової козацької кухні під назвою "Благовіщенський курінь".
Він розміщуватиметься на Центральному ринку — або, за старою назвою, на Благовіщенському базарі. Наразі на його відкриття збирають гроші. Для цього команді необхідно залучити 2 000 000 грн безповоротних інвестицій.
Команда проєкту обіцяє:
- годувати за рецептами польової козацької кухні — насиченими, калорійними, жирними, об’ємними, унікальними стравами;
- відправляти весь чистий прибуток на благодійні ініціативи;
- розповідати про історію базару, що існує з 1840 року;
- надавати робочі місця і платити податки;
- готувати з продуктів, які привозять з Ізюмщини учасники проєкту "Лавка деокупації", який допомагає фермерам з деокупованого Студенка відродити господарства та продати врожай.
Задонатити на проєкт можна за посиланням.
Опубліковано: 03 квітня 2025
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