У Харкові збирають гроші на відкриття першого в Україні благодійного кафе польової козацької кухні

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Валерія Гуржий
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Благодійний фонд "Волонтерська UA", Харківський літературний музей та ресторан "Трипіччя" планують відкрити у Харкові перше в Україні благодійне кафе польової козацької кухні під назвою "Благовіщенський курінь".

Він розміщуватиметься на Центральному ринку — або, за старою назвою, на Благовіщенському базарі. Наразі на його відкриття збирають гроші. Для цього команді необхідно залучити 2 000 000 грн безповоротних інвестицій.

Команда проєкту обіцяє:

  • годувати за рецептами польової козацької кухні — насиченими, калорійними, жирними, об’ємними, унікальними стравами;
  • відправляти весь чистий прибуток на благодійні ініціативи;
  • розповідати про історію базару, що існує з 1840 року;
  • надавати робочі місця і платити податки;
  • готувати з продуктів, які привозять з Ізюмщини учасники проєкту "Лавка деокупації", який допомагає фермерам з деокупованого Студенка відродити господарства та продати врожай.

Задонатити на проєкт можна за посиланням.

А ви б хотіли поїсти у такому кафе?
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Опубліковано: 03 квітня 2025
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