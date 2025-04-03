У Харкові збирають гроші на відкриття першого в Україні благодійного кафе польової козацької кухні

Благодійний фонд "Волонтерська UA", Харківський літературний музей та ресторан "Трипіччя" планують відкрити у Харкові перше в Україні благодійне кафе польової козацької кухні під назвою "Благовіщенський курінь".

Він розміщуватиметься на Центральному ринку — або, за старою назвою, на Благовіщенському базарі. Наразі на його відкриття збирають гроші. Для цього команді необхідно залучити 2 000 000 грн безповоротних інвестицій.

Команда проєкту обіцяє:

годувати за рецептами польової козацької кухні — насиченими, калорійними, жирними, об’ємними, унікальними стравами;

відправляти весь чистий прибуток на благодійні ініціативи;

розповідати про історію базару, що існує з 1840 року;

надавати робочі місця і платити податки;

готувати з продуктів, які привозять з Ізюмщини учасники проєкту "Лавка деокупації", який допомагає фермерам з деокупованого Студенка відродити господарства та продати врожай.

Задонатити на проєкт можна за посиланням.