Гурт The Rasmus виступить на цьогорічному Atlas Festival

Легендарний фінський гурт The Rasmus став першим міжнародним артистом Atlas Festival 2025. Гурт виступить в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення.

"Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами", – сказав ще на Євробаченні в Турині вокаліст гурту Lauri Ylönen.

Хіти, що звучали по всьому світу In the Shadows, Livin’ in a World Without You, Sail Away вперше вони пролунають наживо на Atlas Festival. Гурт виступатиме 19 липня. Наразі квитки на один день фестивалю вже доступні на сайті та коштують від 1600 грн, абонемент на всі дні фестивалю — 4000 грн.

Цьогорічний Atlas Festival проходитиме 18-20 липня у ТРЦ Blockbuster. Протягом цих днів виступатимуть безліч українських артистів, серед яких: Океан Ельзи, Бумбокс, Kola, Max Barskih, Курган&Agregat, Dantes, Tember Blanche, Ницо Потворно та багато інших.







Blockbuster Mall, 18–20 липня.