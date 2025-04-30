Куди піти у Києві 2-4 травня: ТНМК, AdoptMe Days на ВДНГ та маркети вінтажу

Протягом 2-4 травня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких Пивний фестиваль, концерт гурту ТНМК, маркети вінтажу та українських брендів, Vertuha у Closer, маркет сучасного мистецтва та показ фільму "Будинок слово" за участю творчої команди.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Гурт має власний стиль, де поєднується хіп-хоп, рок, джаз, фанкові груви та харизма. Цього вечора вони заспівають всім добре відомі пісні, зокрема "Зроби мені хіп-хоп", "Та ти шо", "Гранули" та інші.

Локація є рet-friendly. Також на ній є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 650 грн. Квитки

Де: Культурний простір "В'ява" на ВДНГ

Коли: 2 травня о 20:00

Субота

Після перегляду фільму відбудеться обговорення з провідними знавцями опери, музикознавцями Анною Гадецькою та Олександром Островським.

Легендарна історія Орфея та Еврідіки у сучасному прочитанні. Напередодні власного весілля Еврідіку вбивають пострілом у серце. Охоплений горем Орфей у супроводі загадкового таксиста-Харона вирушає у небезпечну подорож до підземного світу – зловісного готелю "Гранд Аїд", де стирається межа між життям і смертю, щоб повернути кохану. Часу у нього – до кінця сонячного затемнення або ціла вічність у світі музики.

Ви зможете почути арії з найвідоміших опер Белліні, Пуччіні, Перселла, Генделя, Верді, Бізе у виконанні зірок світових оперних сцен: сопрано Маріам Баттістеллі, тенора Валентино Буцца і баса Ервіна Шротта у супроводі Будапештського симфонічного оркестру під орудою Пласідо Домінго.

Ціна: 250 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 3 травня о 16:00

Маркет об’єднає свідомі бренди, мінімалістичну моду, вінтажні аксесуари з характером, корисні звички, вітамінну їжу та атмосферу, де хочеться залишитись.

Гостей пригощатимуть вітамінними шотами Smartass Kitchen&Bar та цукерками від Green chef. А ще даруватимуть подарункові сертифікати від Sculptor, Mentoly i Smartass Sport.

Ціна: 300 грн

Де: тераса Smartass Kitchen&Bar, вул. Жилянська 41А

Коли: 3-4 травня з 11:00 до 18:00

У рамках Арт-маркету будуть представлені роботи геніальних українських художників, мистецтво яких відомо й за межами України – Анатолія Криволапа, Олега Голосія, Дмитра Кавсана, Ігоря Гусєва, Олександра Ройтбурд, Івана Марчука, Василя Цаголова, Давид Бурлюк, Миколи Глущенко, Романа Сельського та Тетяни Яблонської.

Під час заходу гостям також покажуть фільм про українського майстра документальної чорно-білої фотографії – Олександра Глядєлова, який з початку 80-х і до сьогодні створює неповторний літопис нашого часу. Знімаючи війни в Придністров’ї, Чечні, Азербайджані, документуючи з 2014 року російсько-українську війну, Олександр був впевнений, що повномасштабний напад росії на Україну невідворотній.

Ціна: 100 грн. Реєстрація обов'язкова

Де: Київська міська галерея мистецтв "Лавра", вул. Лаврська, 7б

Коли: 3-4 травня з 12:00

Цього вечора на відкритті сезону на основній сцені запалюватиме легенда техно-сцени з Берліна, артист, що формує звук уже понад 25 років, творець треків, які стали кодами покоління – диджей Thomas Schumacher. Його виступ доповнюватимуть Awl Alexander та AlexP.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 3 травня з 16:00 до 23:00

Тут ви зможете купити крафтові вироби від локальних майстрів, прикраси, аксесуари та декор, подарунки собі та близьким. Також на вас чекатимуть бургери на грилі та чудова атмосфера.

Ціна: вхід вільний

Де: Арка біля Пейзажки, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 3 травня з 14:00

На маркеті ви зможете купити одяг та аксесуари, прикраси, вінтажні речі, апсайлінг речі, декор для дому та кераміку, свічки, парфуми, квіти й листівки. Організатори обіцяють великий вибір від різних брендів та магазинів.

Ціна: вільний донат

Де: Octo Tower, вул. Мечникова, 5.

Коли: 3-4 травня з 12:00 до 20:00

Цього вечора гості не тільки запалюватимуть на вечірці, а й святкуватимуть відкриття літнього сезону разом з Seba Korecky, Alinikus, Zovsimnetiho та Kadiristy.

Після покриття витрат частина збору та всі донати організатори переведуть на підтримку ЗСУ.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 3 травня з 17:00 до 22:00

Після перегляду на глядачів чекає обговорення з режисером Тарасом Томенком та актором Дмитром Олійником.

1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово". Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна.

Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку "Слово" починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни. Історія заснована на реальних подіях.

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 3 травня 15:15

Тут кожен гість стане частиною єдиного дійства. Довгі дерев’яні столи, за якими гості підніймають величезні кухлі, наповнені пивом. Звуки барабанів, оркестр, довкола кружляють дівчата в традиційних сукнях у стилі Октоберфесту, а увечері на сцені запалює рок-гурт.

Лайнап:

3.05

16:00 — традиційна баварська й тірольська музика, народні пісні Німеччини та Австрії, хіти Октоберфесту

17:00 — роздуми про вічне під драйвову гітару – рок із душею

18:30 — український folk alternative metal

19:45 — RhythmMen: шоу барабанів на бочках з водою

20:00 — DJ Sun Riser

4.05

16:00 — виступ співачки Ellen Usenko

17:00 — Third wave band – класичний рок у поєднанні з інді, фанком та постпанком

18:30 — Vsi v doma band – тонка межа між поп-роком і альтернативною напругою

19:30 — RhythmMen: світлове барабанне шоу

20:00 — DJ Iiana Malinovska

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: арт-завод "Платформа", вул. Я. Гніздовського, 1А

Коли: 3-4 травня з 12:00 до 22:00

Ці два дні ви зможете наживо знайомитися з песиками та котиками з 60 притулків. Всі вони здорові та вакциновані готові переїхати до своїх люблячих петбатьків.

На фестивалі буде:

ветеринарний контроль;

безплатні консультації ветлікарів;

реєстрація та чіпування улюбленця, видача ветпаспорпорта;

подарунки від партнерів (корм, іграшки, інші необхідні аксесуари).

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ

Коли: 3-4 травня з 13:00 до 19:00