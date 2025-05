Куди піти у Києві 9-11 травня: Кураж, Dorofeeva, екскурсія київським стрит-артом

Протягом 9-11 травня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких "Кураж", концерти "Без обмежень", "Фактично самі", Dantes, Dorofeeva та BAH.ROMA, маркет від Всі.Свої, спеціальний показ фільму про Сергія Параджанова та екскурсія київським стрит-артом, вечірки та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На великому сольному концерті наживо прозвучать добре відомі треки –"На глибині", "Воїну", "Квітень" та нові пісні.

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 9 травня 19:00

9 травня та 10 травня на вас чекатимуть джазові вечори. А 11 травня відбудеться подія під назвою "Вільна пісня", яка є золотою серединою між джемом і концертом. Тут у сучасному стилі поєднається живий народний спів та акустичні інструменти.

Ціна: 9 травня – вхід вільний, 10 травня –150 грн, 11 травня – 200 грн

Де: Подільський Шук, вул. Спаська, 36/31

Коли: 9 травня 19:00, 10 травня 18:00, 11 травня 18:30

9-11 травня у Brukxt святкуватимуть відкриття літнього простору. Ввечері 9 травня запалюватимуть Amir Hanani Dima Sokolovskyii з Aborecords. Kirill Nilsson та Underdog. 10 травня на сцені гратимуть Dj Emergency Loop, Artem Taqaddam, Domnitsa та Vh10. А завершуватимуть гучні вихідні 11 травня Duni out of mind Gena Ivanov, Bey o bey та Woundead Alex і його фірмова вінілова селекція.

Ціна: від 300 грн

Де: Brukxt, вул. Кудрявська, 16А

Коли: 9 травня з 18:00, 10-11 травня з 16:00

9 травня виступатиме гурт "Фактично самі". Вони повертаються на сцену не лише заради старих фанатів, а й для нових слухачів. Їхня пісня "Леді Ду" віруситься в TikTok, а "Терен" – пісня про кохання на тлі війни, скоро отримає відео, яка водночас є саундтреком і трейлером до нової книги Ірени Карпи. Багато хто знає гурт іще й як QARPA, саме так музику можна знайти на всіх платформах.

10 травня запалюватиме співзасновник і генеральний директор Hospital та сестринського лейблу Med School London Elektricity. Він отримав першокласну репутацію завдяки деяким з найбільших гімнів Hospital, включаючи Billion Dollar Gravy, Different Drum та Just One Second. Цього вечора йому складе компанію ще один лондонський продюсер — Jolliffe, відомий своїми темними, душевними релізами та інтроспективним діджейським стилем.

11 травня приходьте на концерт співака Володимира Дантеса та насолоджуйтеся його кращими піснями, такими як "Чуєш", "Стожари", "Кити", "Дівчино мила", "Оля", "Честер", "Одинокая", "Руда вода", "Дура", "Губи у губах".

Локація є повністю pet-friendly. Також тут є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 650 грн. Квитки

Де: "В'ява" на ВДНГ

Коли: 9 та 11 травня з 20:00, 10 травня з 18:00

Субота

На великому концерті просто неба Dorofeeva заспіває свої хіти – "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт" та багато інших.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 10 травня 18:00

На великому концерті прозвучать добре відомі пісні гурту. Раніше Без обмежень оголошували концерт на НСК "Олімпійському", який так і не відбувся через пандемію та повномасштабне вторгнення. Тож, охочі слухачі можуть обміняти стадіоні квитки на цей концерт.

Більшу частину виручених коштів буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів та автівок для Сил Оборони України.

Ціна: від 899 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 10 травня 19:00

На маркеті будуть представлені сукні від українських брендів:

легкі сукні на весну та літо

сарафани з деніму, льону та шкіри

сукні для офісу та ділових зустрічей

спортивні, трикотажні та бавовняні сукні

вечірні та коктейльні сукні для важливих подій.

Також на маркеті будуть сумки, взуття, аксесуари та верхній одяг.

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Десятинна, 12

Коли: 10-11 травня з 10:00 до 20:00

Захід вперше відбудеться в новому місці – безбар’єрному павільйоні КИТ на ВДНГ.

У перший день "Куражу" в лекторії виступить СЕО Superhumans Ольга Руднєва з темою "Мистецтво продовжувати, коли нема сил продовжувати. Або звідки беруться сталеві нерви". А також відбудеться Q&A з Олегом Гороховським та Михайло Рогальським. Модерувати розмову буде Василь Байдак.



Окрім цього, в суботній програмі: виступи Daniel, Vnuk, Katro Zauber, SI Process, Smailov, портрети за донат від Анни Гольцберг та Поліни Гребенік, та інші активності.

У другий день Альона Гудкова виступить з темою "Немає нічого неможливого, якщо ти осмілів до потрібного рівня", а Олександр Перцовський з темою "Мистецтво продовжувати: коли ресурсу в 100 разів менше, ніж необхідно". Також 11 травня в програмі: музичні виступи від Levko, ZHGRV, Blooms Corda, Sugachka, ABCD, портрети за донати від Юлії Костиренко та Марти Сирко.



Всі вихідні будуть представлені інтерактивні зони від Superhumans, Free Azov та CHYSTO.DE, книжкова зона від "Сенсу", фуд-стенд від "Сільпо", барахолка від "Те-се", воркшопи інженерної школи Brobots, адопція котиків у Take a cat та багато інших активностей.

Територія "Куражу" доступна для маломобільних груп. Лекції та шопінг на барахолці доступні з перекладачами жестової мови.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: павільйон КИТ на ВДНГ

Коли: 10-11 травня з 12:00 до 22:00

Неділя

Разом з екскурсоводом відкриєте для себе не тільки унікальні графіті та мурали, але й переглянути їхнє культурне значення та прослідкувати історію зародження урбаністичного мистецтва.

На події ви зможете дізнатися:

як наскельні малюнки трансформувались у графіті та мурали;

чиє зізнання в коханні викликало бум графічного мистецтва;

про що говорить мова субкультур;

де на вулицях Києва можна зустріти давньогрецьку богиню;

як українські скульптори таємно відроджували українську культуру в радянський період;

що ж таке "хороший мурал"?

Ціна: 450 грн. Реєстрація за посиланням

Де: сквер на вулиці Бульварно-Кудрявській, 27

Коли: 11 травня з 14:00

Після перегляду відбудеться обговорення у форматі запитання/відповідь.

Стрічка присвячена дослідженню постаті кінорежисера та історії родини Параджанова на тлі його ексцентричності та непокори радянській цензурі. Споглядання створення його поетичної стрічки "Тіні забутих предків" і конфліктів з владою радянської України, включно з неправомірним ув’язненням. Кіно про стійкість художника, що навіть у тюрмі створював шедеври з мотлоху. Фільм віддає данину незламному духу, що нагадує нам про неминущу спадщину одного зі справжніх провидців кіно.

Ціна: 165 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 11 травня з 15:40

