КИТ на ВДНГ: як команда “Куражу” створює новий культурний простір

У травні в дев’ятому павільйоні ВДНГ відкриє двері перформанс-павільйон КИТ — спільний проєкт команди “Куражу” й Monobank. Це буде не просто нова локація для подій, а гнучкий, адаптивний простір, що має стати місцем сили для культурної спільноти країни.

Повернення додому

З вікон нової локації можна побачити руїни 19-го павільйону — того самого, що колись став домівкою для “Куражу” й був знесений під майбутнє будівництво Президентського університету. Це символічне повернення, але вже в іншій формі — з новою філософією та баченням.

“Це буде безбар’єрний простір, що стане посередником між культурою, митцями та аудиторією”, — пояснює засновниця “Куражу” Альона Гудкова.

Вона називає КИТ “виходом за рамки” й експериментом з форматами, простором і змістом.

Проєкт фінансує Monobank. Він ще до повномасштабного вторгнення підтримував “Кураж” через благодійні кешбеки, а тепер став головним партнером створення павільйону.

Назву та айдентику розробила banda.agency — зокрема логотип у вигляді хвоста кита. А сама назва “КИТ” народилася, коли команда вперше побачила простір — поруч стояла медіаскульптура з переробленого пластику, яка тепер теж стане частиною нового життя павільйону.

Як народився КИТ

Усе почалося восени 2023-го, коли команда “Куражу” разом з операційною директоркою Настею Лєпіховою прийшла оглядати дев’ятий павільйон ВДНГ. На той момент він був закритий, завішаний чорною тканиною і виглядав мов декорація до постапокаліптичного фільму. Але поруч стояла скульптура кита — і в цей момент усе стало зрозуміло: перед ними — новий дім.

“У мене раптом усе склалося. Це було відчуття, ніби ти нарешті побачив форму своєї давньої мрії”, — згадує Гудкова.

Площа павільйону — понад 4000 квадратних метрів. Простір залитий денним світлом і має сталеві конструкції, що нагадують ребра кита — саме вони і стали ще одним аргументом на користь назви. Раніше тут ревіли двигуни, демонстрували індустріальні новинки, а тепер — ремонтують вітражі, утеплюють дах і облаштовують доступні туалети.

На запуск було потрібно щонайменше $500 тисяч, щоб зробити простір безпечним і функціональним, розповіла Альона Гудкова виданню Forbes. Ідеальний варіант з повноцінною сценою, трибунами та екранами — це вже $2 млн. Але команда готова була йти поетапно.

“Ми з командою домовилися, що навіть, якщо нам ніхто не дасть грошей, то візьмемо в борг. Орендуємо туалети, замінимо вікна не одразу, а поступово. Бо "Кураж" – це не павільйон, це те, що ми робимо”, — пояснює Гудкова.

Архітектура і простір

Архітектурну концепцію КИТу розробили Big City Lab і бюро FORMA. Обидві команди мають досвід у створенні складних урбаністичних рішень і працюють з акцентом на збереження автентики.

Фокус у КИТі — на адаптивність, відкритість і повагу до минулого. У павільйоні відкривають вікна, оновлюють металеві ферми, утеплюють дах, створюють безбар’єрні вхідні групи та доступні вбиральні.

Проєкт не має фіксованої форми — простір зможе трансформуватися під події: від перформансів до лекцій, вечірок чи спортивних активностей. Завдяки модульному зонуванню та телескопічним трибунам усе може змінитися за лічені години.

У центрі концепції — людиноцентричність. Простір має бути комфортним і рівним для всіх: з пандусами, туалетами, логічною навігацією та увагою до найменших деталей.

Кит поруч із КИТом: як скульптура стала частиною простору

Поруч з павільйоном розташована 12-метрова медіаскульптура “Київський кит” з переробленого пластику. Колись вона змінювала підсвітку залежно від якості повітря, кількості опадів і пори року. Зараз інсталяція не працює — але її готують до відновлення.

Автор проєкту Валерій Коршунов та команда, яка створювала скульптуру, уже працюють над оновленням системи.

Незабаром скульптура знову оживе — змінюватиме кольори, буде підключена до систем моніторингу якості повітря і нагадуватиме про екологічні проблеми, які не можна ігнорувати навіть у культурному контексті.

Філософія КИТа

КИТ задумувався не як майданчик для івентів, а як простір, де культура відчуває себе вільно. Це місце, де не тільки відбуватимуться події. Тут мають з’являтися нові ідеї, відбуватися розмови, народжуватись колаборації.

“Ми хочемо, щоб тут створювали події, які допомагають нашій культурі розвиватися — вшир і вглиб”, — говорить Гудкова. І додає, що головне завдання КИТа — підтримати тих, хто має ідеї, але не завжди має для них ресурс чи простір.

КИТ буде неформальним хабом. Тут планують проводити кураторські виставки, музичні події, благодійні ініціативи, вечори пам’яті, літературні читання тощо. Простір буде відкритий до всього, що резонує з ідеями розвитку, емпатії і пошуку нових сенсів.

Перші події в КИТі

Перший “Кураж” у КИТі відбудеться вже 10–11 травня. Це буде не просто відкриття сезону, а справжнє новосілля. У програмі: лайви від Si Process та Blooms Corda, діджей-сети від ABCD, Katro Zauber, Daniel та інших, маркет вінтажу й українських брендів, лекторій з Альоною Гудковою та Ольгою Руднєвою.

Буде фотозона з портретами від топових фотографів, простір для благодійних активностей та комфортна зона відпочинку серед зелені. Усе — у дусі “Куражу”: тепло, відкрито, з сенсами й любов’ю до деталей.

Уже підтверджені кілька подій у колаборації з іншими організаторами — команда КИТа відкрита до партнерств, які звучать в унісон з їхніми цінностями.

Що далі

У КИТі досі триває ремонт, команда працює щодня і ділиться оновленнями щоп’ятниці.

Але навіть до завершення всіх робіт зрозуміло: це не тимчасова історія. КИТ — це платформа, що об’єднуватиме людей, ідеї та культурні події.