«Дивні дива», «Все чесно» та «Плюрібус»: 11 серіалів листопада

Фінальний сезон «Дивних див», новий серіал від автора «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу» й ще один трилер від Раяна Мерфі. БЖ зібрав гайд новинками місяця.



«Все чесно»



Дата виходу: 4 листопада

Елітна, з начищеними черевиками та дизайнерськими двобортними піджаками, шлюборозлучна фірма, якою заправляють лише жінки. На перший погляд, це щось середнє між процедуралом, юридичною драмою та бурлеском. Якщо придивитися, що шоураннером виступає Раян Мерфі, автор «Американської історії жахів», можна сміливо припустити, що до міксу додасться ще й трилер, а елітні адвокатки будуть займатися не тільки розлученнями, а й закопаними на задньому подвір'ї трупами.

«Уся її вина»

Дата виходу: 6 листопада

Марісса приїздить забрати сина Майло з дитячого свята, але коли їй відкривають двері, кажуть, що хлопчика там немає. Проблема не лише в тому, що він зник: жінка у будинку, де мало відбутися свято, — абсолютно незнайома Маріссі, яка не чула ні про яке дитяче святкування і вперше чує про Майло.

«Убитий блискавкою»

Дата виходу: 6 листопада

Сполучені Штати, кінець XIX століття. Після завершення Громадянської війни країна намагається віднайти нову ідентичність. Джеймс Гарфілд, колишній генерал армії Півночі, стає президентом від Республіканської партії. Чарльз Гіто — релігійний проповідник і публіцист, який написав на підтримку Гарфілда кілька промов — вважає, що той не переміг би без його агітації. Він просить президентську адміністрацію про призначення консулом, але, коли отримує відмову за відмовою, готується до того, що стане відоме як друге вбивство американського президента після Авраама Лінкольна.

«Плюрібус»

Дата виходу: 7 листопада

Вінс Ґілліґан, творець серіалів «Пуститися берега» та «Краще дзвоніть Солу», повертається з амбітною науково-фантастичною драмою «Плюрібус». Сюжет такий: загадковий вірус робить людей… щасливими. Єдина, на кого він не подіяв, — письменниця Керол. Вона залишається єдиною, хто все ще переживає страх, смуток і гнів — і тому є останньою по-справжньому живою людиною.

«Палм-Рояль» (2 сезон)

Дата виходу: 12 листопада



Весь перший сезон Максін Деллакорте — аутсайдерка, що переїхала до Палм-Біч, штат Флорида, — намагалася усіма правдами й неправдами потрапити у найпрестижніший клуб міста. Як відомо з фіналу, їй це вдалося не надто вправно. Тому другий сезон присвячений… приблизно тому самому — дивному бажанню людини бути побаченою.

«Міссіс Плеймен»

Дата виходу: 12 листопада

Аделіна Таттіло — жінка, що стала символом сексуальної революції в Італії. Коли її чоловік залишає сім’ю з боргами та зруйнованим бізнесом, Аделіна не опускає рук: вона вирішує перетворити сімейний журнал Playmen на щось значно більше, ніж просто еротичне видання. Вона прагне зробити його маніфестом жіночої свободи, краси й інтелекту. Але для Риму 1970-х, де панували патріархат, цензура та гучні судові процеси проти мистецтва, її амбіції здаються викликом.

«До останнього самурая»

Дата виходу: 13 листопада

Серіал, який авансом називають сумішшю «Сьогуна» та «Гри в кальмара». Кінець XIX століття, початок епохи Мейдзі: старий самурайський світ руйнується під тиском модернізації. Колись непереможний воїн Сюдзіро, як і майже 300 інших воїнів, бере участь у смертельній грі на виживання, аби виграти 100 мільярдів єн та врятувати від смерті свою хвору доньку й дружину.

«Звір у мені»

Дата виходу: 13 листопада

Після смерті сина письменниця Еґґі Віґґз не може писати. Матеріал для нової книги з’являється сам собою. У сусідній будинок в’їжджає харизматичний бізнесмен Найл Джарвіс, якого колись підозрювали у зникненні власної дружини. Віґґз пропонує Джарвісу розповісти власну історію і видати про це книгу — і чим більше вона дізнається про сусіда, тим більше переконується в його причетності до злочину. Але чим більше вона в це вірить, тим більше лякає близьких, які не певні, що саме вона шукає: правду чи письменницьку вигадку.

«Мертей»

Дата виходу: 14 листопада

Ізабель де Мертей — маркіза, сирота, дівчина без статків — намагається повернути владу свого роду, завдяки розуму й амбіціям прокладаючи шлях у світ французької аристократії XVIII століття. Вона знайомиться з віконтом де Вальмоном — інтриганом, спокусником і маніпулятором — і швидко засвоює його кредо: аби протриматися при королівському дворі, треба вміти робити дві речі: спокушати і шантажувати.

«Землевласник» (2 сезон)

Дата виходу: 16 листопада

Томмі Норріс, землевласник із боргами та зруйнованим шлюбом, намагається втримати те, що залишилося від його бізнесу у Західному Техасі — країні нафти, великих грошей та маніпуляцій. Щоб Норрісу жилося ще важче, сценаристи нацьковують на нього майже всіх: власника свердловин Монті Міллера, колишню дружину Анджелу та сина, який будує кар’єру на буровій установці. Серіал, заснований на подкасті Boomtown, досліджує протистояння між звичайними працівниками та безжальними нафтовими магнатами.

«Дивні дива» (5 сезон)

Дата виходу: 26 листопада

Переказувати сюжет, здається, немає сенсу. Слід зазначити, що Netflix готує масштабний фінал, розділивши сезон на три частини: перша вийде 26 листопада, друга — 26 грудня, а третя й фінальна — 31 грудня.