У що грати в січні

Геймерська спільнота традиційно не любить січень через відсутність великих релізів. Але не витратити гроші на ігри все одно не вийде, позаяк БЖ зібрав 8 новинок місяця — від гри про ягня-культиста до медитативного симулятора сходження на гору Камі.

Code Violet

Коли: 10 січня

Code Violet робили азартні люди. По-перше, вони вірять, що горори про динозаврів у дусі 90-х ще cтануть great again. По-друге, не зважають на сучасні феміністичні тенденції і тому заграють із сексуалізацією головної героїні.

Сюжет такий: XXV століття, природний катаклізм майже повністю знищує людство, його залишки — з невідомих причин стерильні. Аби відродити чисельність homo sapiens, учені запускають машину часу, щоб викрасти з минулого жінок для сурогатного материнства. Те, що на початку здавалося антиутопією, швидко зісковзує до горору: щось іде не так і викрадена з минулого Вайолет Сінклер опиняється один на один з динозаврами із ще давнішого минулого.

МІO: Memories in Orbit

Коли: 20 січня

«Ковчег» — гігантське космічне судно, яке безцільно дрейфує в космосі, але, судячи з назви, мусить щось зберігати. Обслуговувати металеву посудину мають роботи. Однак єдиним функціональним андроїдом є тільки Міо, в той час як інших охопив збій програми. Власне, завдання в Міо не дуже просте — відкачати від збою залізних побратимів та зрозуміти, яка головна ціль «Ковчегу». Проте Memories in Orbit — мабуть, той випадок, коли сюжет здається вторинним; просто подивіться на ці намальовані від руки локації та персонажів.

Nova Roma

Коли: 22 січня

Вислів «Рим не за один день побудувався» тепер можна перевірити на власній шкурі. Nova Roma — це містобудівельний симулятор, в якому перед гравцем стоїть цезарівських масштабів завдання — створити поліс, що надихатиме західну архітектуру ще понад тисячу років.

Окрім уже звичних для подібного жанру ігор ресурс-менеджмента та планування інфраструктури, тут ще треба задобрювати богів. Так, вони тут цілком реальні, і якщо не заріжете на їх честь кабанчика, Юпітер затопить вам цілий район.

Cult of the Lamb: Woolhaven

Коли: 22 січня

Cult of the Lamb 2022 року швидко став інді-гітом. Хоча б завдяки сюжету: маленьке ягня очолює темний культ та з радикальністю інквізиторів протистоїть єретикам. Woolhaven — зимове доповнення, яке, коли вірити розробникам, буде майже таким самим масштабним, як і оригінальна гра. Пам’ятайте, доля богів — у ваших копитцях.

Rightfully, Beary Arms

Коли: 27 січня

«Нехай милота цієї гри вас не обманює» — перше, що радять розробники. Обдуритися просто: головним героєм виступає плюшевий ведмедик у комічній шапочці. А потім він дістає револьвера.

Rightfully, Beary Arms — так званий bullet-hell шутер. У перекладі людською мовою це значить, що спалахів від пострілів, вибухів та піротехніки буде так багато, а Мишко палитиме зі зброї так часто, що вам затьмарить увесь екран.

I Hate This Place

Коли: 29 січня

В однойменому коміксі 2022 року, на якому базується гра, його автори кепкували з сюжету про захоплений надприродними силами дім. В I Hate This Place невеличка ферма в США була чи не найбажанішою нерухомістю для нечисті — на неї претендували і демони, і привиди, і культисти, і прибульці. Гра зберігатиме кумедну абсурдність коміксу, так само, як і спиратиметься на його кислотну колористику в стилі 1980-х.

Cairn

Коли: 29 січня

Здається, реалістичні, важкі, але медитативні ігри про скелелазіння стають трендом: Cairn, Jusant, Peak — проєкти останніх трьох років, які попри свою нішевість знаходять доволі велику паству поціновувачів.

Cairn — гра про сходження на гору Камі — побудований за ідентичною формулою: перед тим як натиснути кнопку, гравець має тричі подумати та промоделювати свій маршрут, а геймплей наближений до реального альпінізму. Але захоплює тут навіть не достовірність, а краєвид, медитативність та проста метафора шляху й паломництва.

Vampires: Blood Lord Rising

А тут GTA для вампірів. Завдання — кошмарити селян, обертатися кажаном, пити кров та будувати готичний замок. Якщо GTA було грою про американську мрію та швидкі гроші в світі криміналітету, то тут є все для побудови трансильванської мрії. Не одне й те саме, але і так зійде.