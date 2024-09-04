В Україні безкоштовно навчатимуть жінок на далекобійниць: як долучитися
В Україні безкоштовно навчатимуть жінок на далекобійниць.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Проєкт створили через дефіцит водіїв, що виник внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Нині брак фахівців становить близько 30%.
У межах програми планують безкоштовно навчити 100 жінок, які після завершення курсу отримають водійські посвідчення категорій "C" або "CE" та необхідну кваліфікацію.
Також передбачено працевлаштування 80 випускниць у компаніях-партнерах проєкту.
Проєкт охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький.
Щонайменше 10 транспортних компаній вже підтримали ініціативу та готові надати робочі місця новим водійкам вантажівок.
Щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити анкету за посиланням до 26 вересня і пройти співбесіду.
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури