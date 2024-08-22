Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчатимуть англійської мови – як податися

Школа англійської мови Green Forest представила проєкт CNTRL F — Control your future, у рамках якого ветерани та ветеранки російсько-української війни можуть безоплатно вивчати англійську мову онлайн на групових заняттях.

Навчання доступне для всіх рівнів – від Starter до Advanced.

Як подати заявку?

Участь в проєкті можуть взяти ветерани та ветеранки російсько-української війни. Заповнити анкету для участі за посиланням та написати, чому для вас важливо вивчати англійську. Очікувати на дзвінок менеджера для підтвердження даних, проведення тесту на визначення рівня англійської та обговорення деталей навчання.

Навчання проходять 3 рази на тиждень по 1,5 години.

Фото: Unsplash\Олександр Полоус