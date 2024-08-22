Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчатимуть англійської мови – як податися
Школа англійської мови Green Forest представила проєкт CNTRL F — Control your future, у рамках якого ветерани та ветеранки російсько-української війни можуть безоплатно вивчати англійську мову онлайн на групових заняттях.
Навчання доступне для всіх рівнів – від Starter до Advanced.
Як подати заявку?
- Участь в проєкті можуть взяти ветерани та ветеранки російсько-української війни.
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Заповнити анкету для участі за посиланням та написати, чому для вас важливо вивчати англійську.
- Очікувати на дзвінок менеджера для підтвердження даних, проведення тесту на визначення рівня англійської та обговорення деталей навчання.
Навчання проходять 3 рази на тиждень по 1,5 години.
Опубліковано: 22 серпня 2024