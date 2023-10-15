28 заведений с шаурмой в Киеве

Со шнителем или с мраморной говядиной, с тигровыми креветками или с растительным мясом, с фалафелем или с сыром... В лаваше, в булочке из ферментированного теста или на тарелке, на угле или на гриле.

Рассказываем, где в Киеве готовят шаурму, дёнеры, гирос и другие блюда.

Шаурма, дёнер, кебаб



Сеть из пяти ближневосточных бистро ресторатора Алекса Купера. В меню – около десяти вариантов "швармы" (именно так здесь называют шаурму), а также лафа боулы (боулы с питой), мезе, бургеры, хумус и салаты.

Например, можно заказать классическую "летнюю" шварму с курицей, свежим и маринованным огурцом, молодой капустой, айсбергом и двумя соусами или шницель-шварму с шницелем из куриного бедра, сыром Чеддер, картофелем фри, свежими и маринованными овощами. Есть позиции без мяса.

В карте напитков – айран, лимонады, сладкая газировка, чай, кофейные напитки, коктейли и вино.

Цены: "Тель-Авивский кебаб сабих" с говяжьим кебабом – 199 грн, шницель-шварма – 189 грн, шварма иерусалимская с творожным фалафелем – 199 грн, бабагануш – 79 грн, бургер классический – 209 грн, шак.

Instagram

AYO Pizza Burger Kebab



Сеть, которая насчитывает уже два заведения (вскоре должно появиться третье), открыли руководитель Shashlikyan Владимир Аганесян и Айк Бадалян, который много лет был шеф-поваром ресторанов «Караван», «Смородина» и «Тандыр».

Предлагают кебабы из говядины, классическую шаурму с курицей или фирменную с маринованным мясом, со свининой или микс, ролл с креветками или лавашеллу – шаурму без мяса с моцареллой. Делают шаурму в булочках, которые выпекают самостоятельно. Также есть бургеры, пицца на ферментированном тесте, круассаны и до 13:00 завтраки. Из напитков можно заказывать комбучу, чай, лимонады, алкоголь.

Цены: АYO кебаб с говядиной в лаваше – 165 грн, шаурма микс (курица/свинина) – 165 грн, лавашелла – 120 грн, шаурма с курицей комбо – 239 грн, пицца "Маргарита" – 185 грн, биф бур.

Instagram

БПШ



Сеть от GastroFamily (Семья ресторанов Дмитрия Борисова). Название расшифровывается как “Биляш. Пончик. Шаурма”, и меню заведений – соответствующее.

В разделе с шаурмой "Цезарь" – с курицей, жареным беконом и пармезаном, Only Meat – с двойной порцией курицы и овощами, Super Cheese – с курицей и моцареллой, Asian Style – с тигровыми креветками, курицей и гуакамоле. Также предлагают шава-болы с мясом, жареный картофель, дипы. Из напитков есть айран, пиво и сидр.

Цены: шаурма классическая – 99 грн, шаурма XXL – 139 грн, вегетарианская шаурма с бататом и гуакамоле – 139 грн, шаурма "Цезарь" комбо – 229 грн, шава-боул с курицей и гуакамоле – 159 грн, 49 грн, шесть пончиков с сахарной пудрой – 29 грн.

Instagram

Big Mama

Сеть заведений уличной еды с акцентом на мексиканской кухне. Здесь угощают роллами (разновидностью шаурмы), фалафелем, фахитосом, гамбургерами и всеми блюдами по очень низким ценам для центра столицы.

Цены: Цены: Дэ хонго L (фирменный лаваш, куриное филе на гриле, грибы, сыр, томаты, маринованные огурцы, чесночный соус) – 175 грн, Бурита М (фирменный лаваш, фарш телятины на гриле, томаты, микс мексиканских овощей, чесночный соус, соус BBQ) – 175 грн.

Instagram

Шаура Tbilisuri

Два заведения с шаурмой по-грузински . Мясо для шаурмы маринуют в грузинском маринаде, а затем жарят на гриле.

Предлагают варианты с тремя видами мяса: курятина, свинина или микс свинины и курицы пополам. Шаурму готовят в лаваше (трех размеров) или в булке.

Специальное предложение от Tbilisuri – килограммовая шаурма с мясом.

Цены: шаурма по-грузински, с курицей или микс мини – 140 грн, шаурма стандарт – 170 грн, шаурма большая – 190 грн, шаурма микс в хлебе – 160 грн, шаурма "грандиозная" – 380 грн, шаурма с сыром – 130 грн.

Instagram

ШО?URMA

Доставка авторской шаурмы в центре Киева. Есть шаурма в мексиканском стиле; "Индюшка в сырном джакузи"; с тигровыми креветками; Юрий Цезарь с курицей, беконом, карамелизированными грибами, пармезаном и двумя соусами; азиатская с телятиной и кисло-сладким соусом; "Черноморский привет" с креветками, мидиями и соусом из Дор Блю, а также для вегетарианцев с растительным мясом.

Также готовят супы, картофель фри, креветки и сыр в панировке. Из напитков предлагают айраны, морс, компот и газированные безалкогольные напитки.

Цены: "Однажды в Мексике" – 250 грн, шаурма классическая – 210 грн, "Ближе к Азии" – 270 грн, "Та, что без мяса" – 310 грн, "Тигровая с стричкой" – 360 грн, суп карри пикантный – 130 грн, айран с укропом – 55 грн.

Instagram

Döner Маркет

Сеть заведений с шаурмой от компании МХП, производящей курятину под ТМ «Наша Ряба». В августе количество точек Döner Маркет по Украине составило 150, некоторые из них работают в режиме Drive.

В меню – шаурма и денеры, бургеры, картофель фри, нагетсы, куриные крылышки, боулы. Шаурму готовят в лаваше – есть с курицей, с говядиной, с фалафелем и сырной, для денера используют булочку, говядину от бренда Skott Smeat.

Калорийность каждого блюда можно узнать на сайте.

Цены: шаурма с курицей – 165 грн, шаурма с говяжьим люля-кебабом – 180 грн, шаурма двойная с фалафелем – 190 грн, денер по-турецки с курицей – 105 грн.

Instagram

Duck Stories



Заведение в ТРЦ River Mall специализируется на блюдах с уткой, в частности на на утке по-пекински. Однако в меню такое есть раздел денеров. На выбор предлагают 4 варианта "утиных денеров": классический, острый с чили и чимичурри, сырный донер и донер с уткой, грибами и трюфельным соусом.

Цены: Doner Duck (утиное мясо, свежие томаты, руккола, сыр моцарелла, огурцы маринованные, малиновый соус) – 169 грн, Truffle doner (утиное мясо, грибы шампиньоны с трюфельным маслом, сыр моцарелла, руккола, свежие томаты, соус сырный айоли) – 169 грн.



Instagram

Канапка-бар

Бистро от GastroFamily на Андреевском спуске. Кроме устриц и мидий, есть несколько вариантов деликатесных денеров.



Цены: денер с хрустящими палочками моцареллы фри, фетой, горганзолой, чеддером, моцареллой, спелыми томатами и соусом ранч – 279 грн, денер с тигровыми креветками криспи, жареным бататом, сыром моцарелла, манго и гуакамоле – 279 грн.

Instagram

Заведения сети Pervaya Shaurma, ранее работавшей в Мариуполе, прошли ребрендинг и позиционируют себя как «взвешенный стритфуд».

В меню – шаурма с тремя видами мяса на выбор, запеченном на угле, кебаб с телятиной или баранины, шаурма с фалафелем, мясные боксы, тортильи с сыром. Также есть закуски: батат, картофель и куриные крылышки под медовым соусом.

Цены: шаурма с курицей, сыром и ананасами – 150 грн, шаурма фирменная с телятиной – 140 грн, шаурма с фалафелем – 160 грн, комбо с шаурмой из свинины – 210 грн, тортилья с сыром, ананасом и перцем Халапеньо

Instagram

Сеть из десяти гриль-баров, оборудованных печами-хосперами на древесных углях. Готовят шаурму (со свининой или курицей), шашлык, классические и фантазийные бургеры, салаты, овощи гриль и десерты. Есть вегетарианские блюда.

Цены: шаурма с курицей – 160 грн, шаурма со свининой – 180 грн, чиз-ролл – 125 грн, бургер «Гремио» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, вишневый бургер – 230 грн, салат с телятиной – 229 грн, торт «Красный бархат» в банке – 135 грн.

Instagram

Итальянец из Бейрута

Ресторан ливанской и итальянской кухонь в Подоле. Готовят четыре разновидности шавермы на мангале, которую подают с картофелем фри – ливанский, капрезе с курицей, с говядиной и с лососем, а также кебаб из говядины, баранины или из курицы. Также в меню есть множество традиционных закусок, супы и салаты, пицца, паста, жареная рыба.

Есть терраса с живой музыкой и цветами.

Цены: шаверма ливанская или капрезе – 299 грн, шаверма с лососем – 329 грн, кебаб из курицы с беконом – 359 грн, кебаб по-бейрутски из микса говядины и баранины – 379 грн, фалафель – 285 грн, лах дорадо по-сицилийски – 455 грн.

Instagram

Квадрат

Заведения сети ресторанов быстрого питания из Харькова, где можно попробовать шаурму, бургеры и особую квадратную пиццу на пышном тесте. Также в меню представлены супы, салаты и блюда, жареные во фритюре.

Цены: шаурма классическая с курицей – 110 грн, шаурма турецкая с курицей – 115 грн, пицца аджари – 154 грн, пицца салями – 144 грн, крестьянский бокс с картофелем и крылышками – 120 грн.

Instagram

Киевская шаурма №1

Сеть с более чем 10 локациями на правом и левом берегу Киева и доставкой. Готовят по классическим и авторским рецептам. Есть шаурма "Киевская" – с курицей, овощами и сыром, "Голодный украинец" весом 750 граммов – с курицей, люля кебабом и сосиской, "Филадельфия" – с лососем, "Гавайская" - с курицей и ананасами.

Также в меню фалафель, хот-дог в лаваше, наггетсы, картофель фри.

Цены: шаурма стандартная – 130 грн, шаурма "Киевская" – 190 грн, "Голодный украинец" – 325 грн, шаурма "Адская" – 195 грн, "Филадельфия" – 225 грн, "Гавайская" – 175 грн, фалафель – 140 грн.

Instagram

Kyiv Meat Station

Два стрит-фуд заведения, где в блюдах используют органическое фермерское мясо, приготовленное в смокере на натуральных дровах. Здесь делают роллы в лаваше с рваным томленым мясом (говядиной, уткой или курицей), бургеры, пончики (разрезанная пополам булочка) со свининой или индейкой, круассаны с мясом.

Цены: ролл с рваной говядиной – от 195 грн, ролл с курицей – от 185 грн, мини-ролл с курицей – 125 грн, пампушка со свининой – от 145 грн, свиные ребрышки – 235 грн, томленая утка – от 210 грн, круассан с индейкой – от 149 грн.

Instagram

Кінь та вуса

Студия шавермы на Шулявке от руководителя гуманитарных хабов фонда при фонде "Жизнелюб" Романа Репина. За меню здесь отвечает шеф-повар Роберт - армян, более 40 лет работающий с мясом, сам готовит все соусы и маринады и не использует полуфабрикатов.

В меню несколько видов шаурмы, фалафель с сыром и картофель фри. Ассортимент планируют в скором времени расширить, а также открыть бар и расширить магазин.

Цены : мини-шаурма – 90 грн, большая шаурма – 150 грн.

Адрес: ул. Дегтяревская, 31

Instagram

Два заведения с шаурмой в центре города – на Подоле, где мясо готовят на углях, и на Бессарабке. Сейчас в меню появились три новых вида шаурмы: LAZIO – с четырьмя видами сыра, BERLIN – со свиной вырезкой, BEIRUT – с курицей, хумусом и соусом. До 13:00 подают завтраки. Есть салаты, десерты и мороженое, из напитков – разливное просеко, пиво, комбуча.

Цены: шаурма KYIV с обжаренным на угле бедром курицы и овощами - 225 грн, BANGKOK с тунцом и маринованным яйцом – 255 грн, LAZIO с четырьмя видами сыра – 275 грн, табуле – 185 грн, фавофель – 10 и креветками – 355 грн.

Instagram

Мясо & Lavash

Сеть заведений с шаурмой. Мясо заворачивают в черный лаваш, кладут в питу или подают в виде боула. Классические денеры готовят в трьох форматах - мини, стандарт и дабл, из мяса есть курица, телятина и баранина.

Есть денеры по фирменным рецептам. Например, можно выбрать с курицей, манго, фетой и йогуртовым соусом; с телятиной, трюфелем и пармезаном; с лососем и сыром филадельфия.

К боулам добавляют салат, нут и гарнир – картофельное пюре или рис.

Цены: денер с курицей – 100/130/170 грн, денор телятина, кимчи, соус окономияки – 190 грн, лаваш с фалафелем – 120 грн, пита с курицей – 155 грн, боул с кефте – 175 грн.

Instagram

Nunu

Дайнер с авторской шаурмой. Шеф-повар и основатель Юрий Никитюк (бывший шеф Wine Love, соучредитель Once Upon A Time) отказался от традиционного микса капусты и мяса в пользу оригинальных сочетаний. Например, в томленную свинину добавляют овощную сальсу и ореховую тхину. Мясо готовят в течение десяти часов, а затем дополнительно обжаривают.

Лаваш и соусы используют собственного производства. Также в меню есть закуски: бабагануш, мухаммар, хумус. Из напитков предлагают чай и кофе, комбуч, лимонады, пиво, коктейли и разливное просеко.

Цены: шаурма со свининой – 179 грн, шаурма с двойной курицей тики масала – 179 грн, шаурма с двойной говядиной – 219 грн, мухаммара – 140 грн, огурцы понзу – 90 грн.

Instagram

Fast Kebab

Франшиза ресторанов быстрого питания предлагает кебаб на углях. Есть пять вариантов кебаба из курицы или говядины с добавлением разнообразных ингредиентов – сыра, кукурузы, перца халапеньо, классических или экзотических соусов, а также несколько разновидностей шаурмы, в том числе вегетарианский.

Среди других позиций меню – боулы с курицей, говядиной или с креветками, картофель фри.

Цены: кебаб "Мексика" из говядины – 155 грн, кебаб из говядины с сыром – 185 грн, фаст кебаб из курицы – 135 грн, шаурма "Сырный трюфель" – 215 грн, шаурма вегетарианская – 180 грн.

Instagram

Turkish Kebab House

Киоск и заведение со столиками в ТЦ "Базар на Лесной" на выходе со станции метро "Лесная". Денер "по секретному рецепту владельца" готовят в лаваше, в булке или с рисом. Есть люля-кебаб и шашлык из трех видов мяса или печени, а также традиционные блюда турецкой кухни и бургеры из меню ресторана Köfte & Burger, куда временно переехал Turkish Kebab House.

Цены: денер в лаваше – 120 грн, денер в булке – 130 грн, Адана кебаб – 120 грн, шашлык из курицы или телятины – 130 грн, плов – 100 грн, кефте в лаваше – 160 грн, айран 500.

Instagram

Doner Beirut

Заведение ливанской кухни возле Цирка. В меню - шаурма "Бейрут" с телятиной или курицей, подается с картофелем фри, шаурма куриная классическая или с йогуртовым соусом, шаурма из телятины. Также есть два вида денера на тарелке с овощами и традиционной буханкой хлеба и ролл с фалафелем. Кроме того, готовят плов с курицей или с телятиной, закуски, первые блюда, бургеры с картофелем фри, салаты. Есть завтраки, десерты и безалкогольные напитки.

Цены: шаурма "Бейрут" с телятиной – 165 грн, шаурма куриная классическая - 115 грн, шаурма с йогуртовым соусом – 135 грн, денер из курицы – 150 грн, ролл с фалафелем – 110 грн.

Instagram

Фуд-холл с шестью гастрономическими форматами и баром на Крещатике, проект ресторатора Евгения Чернышенко.

Заведение разделили на такие корнеры: шаверма, бургеры, азиатская кухня, суши, пицца, паста и салат, бар. На выбор есть шаурма с курицей, с уткой, с говядиной или с фалафелем в черном лаваше, три варианта кесадильи – с сыром, с курицей и ананасом, с овощами, и шава-боулы с курицей или с фалафелем с добавлением картофеля фри.

Цены: шаурма с курицей – 159 грн, с уткой – 199 грн, с фалафелем – 149 грн, кесадилья с сыром и соус болоньезе – 159 грн, с курицей и ананасом – 179 грн, шава-боул с курицей – 179 грн.

Instagram

Meat Bar

Заведение от сети магазинов «Мястория» на Софийской площади. Есть формат take away, поэтому некоторые блюда уже готовы, и их можно брать с витрин и полок.

В меню четыре варианта шаурмы: с томленной говядиной или свининой, с бифштексом Абердин из выдержанного мяса, "Цезарь" с курицей, пармезаном, копченым беконом, миксом салатов и соусом. Также можно выбрать бургер, сэндвич или авокадо-тост, ребра, крылья или шашлык, гарниры. Из готовых блюд есть боулы, супы, киши, блины и сэндвичи.

Цены: шаурма с томленной свининой или говядиной – 200 грн, шаурма "Цезарь" с курицей – 215 грн, с бифштексом Абердин – 205 грн, шашлык из курицы – 280 грн, плов узбекский – 270 грн.

Instagram

Лафа, лаваш, лепиш

Заведение от Славы Балбека, Саши Боровского и харьковчан из кафе «ШУК» на Львовской площади. «Варцаб» – диалектное название окна и подоконника, и это место действительно является «окошком» со стрит-фудом и напитками.

Готовят лаваш с курицей или фалафелем, лучше - мучно-цельнозерновой хлебчик на закваске с курицей или фалафелем, тарелки - с курицей и овощами, с хумусом и фалафелем или с жареным картофелем и бататом. Из напитков предлагают сlub mate, фильтр-кофе, комбучу, айран, квас, кисель и кола.

Цены: лучше с фалафелем, хумусом и салатом – 130 грн, лаваш с курицей, хумусом, изюмом и солеными огурцами – 200 грн, лаваш с семгой и гуакамоле – 270 грн, лаваш с курицей, омлетом и рисом – 190 грн.

Instagram

Кафе современной израильской кухни открыто ресторатором Алексом Купером и совладельцем компании «Верес» Андреем Родионцевым возле метро «Арсенальная». Проект начинался с желания создать альтернативу шаурме, поэтому вместо обычного мяса в лаваше здесь подают цыпленка в цельнозерновой лепешке, которая называется лафа. Также готовят блюда на мангале, есть салаты, блюда из овощей, главные блюда, хумус и десерты. Завтраки готовят в будние дни до 12:00, в выходные – до 13:00.

Цены: лафа с двойным цыпленком Яффо – 295 грн, лафа с цыпленком творожная – 310 грн, лафа овощная – 270 грн, шашлык из курицы – 255 грн, вырезка теленка – 490 грн, голубец с рваной уткой и красной икрой – 320 грн.

Instagram

Гирос

Сеть заведений греческой кухни. В меню – несколько видов шаурмы, пита с мясом или овощами, грек-сэндвич с курицей или говядиной, сэндвичи в питье, обжаренный на гриле. Есть картофель фри, на десерт – пита с фруктами или мороженое.

Цены: шаурма ассорти – 149 грн, шаурма вегетарианская – 129 грн, пита с курицей – 109 грн, большой картофель фри – 50 грн, Грек-сэндвич чикен – 55 грн, айран – 30 грн, мороженое с топингом – 59 грн.

Instagram

Gyros for Kyiv

Стритфуд с греческой кухней на рынке «Амстердам» недалеко от станции метро «Зверинецкая». Блюда готовят на основе куриного филе и нежирной свинины с добавлением минимального количества растительного масла. Кроме гиря есть каламаки, пойти с начинкой, сувлаки, нагетсы, суп-пюре.