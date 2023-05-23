Нацполиция открыла уголовное производство касаемо разрушения «Дома с насекомыми»

Нацполиция открыла уголовное производство по факту умышленного разрушения дома Марии Станиславской по улице Владимирской, 93.

Об этом сообщил активист и соучредитель памятникоохранного хаба «Цегла» Дмитрий Перов

Напомним, что памятник архитектуры со 130-летней историей начали сносить в середине апреля под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию, а строительные работы велись без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик демонтировал полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

После месяца противостояния активистов, Департамента охраны культурного наследия КГГА и застройщика сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что в охранной зоне на Крещатике строится ТЦ с подземными этажами.

Фото: «Цегла»