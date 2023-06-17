К "Дому с насекомыми" вернулись строители и продолжают разбирать памятку

В Киеве строители продолжают разбирать 130-летний доходный дом Марии Станиславской, расположенный на улице Владимирской, 93, более известный как "дом с насекомыми".

Об этом сообщает "Цегла".

На здание наложен арест, но, несмотря на это, строительные работы продолжаются, а строители угрожают «вызвать свою охрану».

До этого по факту самоуправных действий против застройщика возбуждено уголовное производство по ст. 298 УК Украины – умышленное повреждение или разрушение памятников.

Напомним, что исторический «Дом с насекомыми» начали сносить в апреле под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика отобрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Демонтаж здания проходил при невмешательстве Нацполиции.

Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов, через месяц сооружение включили в Реестр объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что недавно активисты начали реновацию памятки. Там обустроят общественное пространство.

Фото: Цегла