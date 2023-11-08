«Дом с насекомыми», возле которого возобновили строительные работы, начал проседать

Исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого на днях возобновили строительные работы, начал проседать.

Фотографии состояния здания публикуют активисты сообщества «Цегла».

На площадку завезли буровую технику.

Если земляные работы рядом с памяткой продолжатся, это приведет к полному разрушению исторического дома, отмечают в сообществе.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: «Цегла»