В Соломенском ландшафтном парке начали высадку кленовой аллеи

Застройщик ООО «Горстройальянс» профинансировал закупку деревьев и их высадку. Согласно договору работы выполнят работники КП УЗН Соломенского района. Об этом пишет Pragmatika.

В парке начали высадку кленов Фримана Сиена и кленов платановидных (остролистных) шаровидных. Это листопадные деревья средней высоты, имеющие густую и широкую пирамидальную форму кроны. Они растут в любых видах почвы, выдерживают недолгую засуху и морозостойкие.

ООО «Смарт – Девелопмент», являющийся заказчиком строительства комплекса Citizen возле Соломенского ландшафтного парка и застройщик ООО «Горстройальянс» планируют весной отремонтировать покрытие дорожки, ведущей в зеленую зону парка. Нынешнее покрытие было сделано из временных материалов на время зимнего периода.

В то же время против застройки выступают местные жители.

Напомним, в августе этого года возобновились строительные работы по ул. Генерала Шаповала 1-3, выполняемые на границе Соломенского ландшафтного парка.

Тогда местные жители призвали городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства ООО «Смарт-Девелопмент» и вернуть часть зеленой зоны, которая находится в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Также петиция, которую запустили киевляне, набрала голоса за четыре дня и была поддержана мэром Виталием Кличко. Из статуса "поддержанная" петиция перешла в статус "на реализации".

Кроме этого, 16 октября в Соломенском ландшафтном парке состоялась встреча с председателем общественного совета при КГГА Геннадием Кривошеей, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Соломенского района, общиной района, представителями ОО и застройщиком по поводу аварийной ситуации , сложившейся со смещением пласта почвы из-за действий застройщиков. Застройщик не смог предоставить проект на проведение работ по ликвидации последствий.

Тогда строительство в Соломенском ландшафтном парке приостановили. Однако уже 17 ноября работы возобновили . В тот момент на строительстве забивали сваи.

Фото: «Смарт – Девелопмент».