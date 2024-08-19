Салат з кавуном, який ви точно не куштували — смачний рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Сезон кавунів повільно, але впевнено добігає кінця. Встигніть насолодитися цими соковитими плодами та приготувати з них смачні страви.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, вже розповідав, як вибрати стиглий і солодкий кавун, а також ділився рецептом кавуна в соусі барбекю. Сьогодні Марко ділиться рецептом смачного салату з кавуном і фенхелем — це чудова, серпнева страва, яка стане легкою перекускою нашвидкуруч, а також ідеальним гарніром до смаженого м’яса або запеченої риби.

Знадобиться:

  • кавун — 200 г
  • фенхель — 120 г
  • листя салату — 10 г
  • м’ята — 15 г
  • фісташки — 15 г
  • мигдальні пластівці — 5 г
  • пармезан — 5 г
  • хліба — 1 шматочок
  • оливкова олія, сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Кавун почистити від шкірки та нарізати кубиками. Скласти в тарілку, щоб із нього вийшла зайва рідина.
  2. Нарізати фенхель: спочатку зняти два верхніх шари з качану, потім тонко нашаткувати.
  3. Руками порвати салат і листочки м’яти, поєднати їх у тарілці. Посолити, поперчити, додати оливкову олію. Потім додати шматочки кавуна і фенхелю, а також мигдальні пластівці.
  4. Підготувати брускету: велику скибку хліба змастити оливковою олією та підсмажити з обох боків.
  5. Викласти брускету на тарілку, поруч викласти салат, прикрасити подрібненими фісташками та тертим пармезаном.

До речі, якщо ви хочете приготувати сендвіч із кавуна без хліба, який цього літа завірусився в Іnstagram, ТікТок та інших соцмережах, маємо для вас покроковий рецепт приготування цієї страви.

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Опубліковано: 19 серпня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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