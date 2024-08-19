Салат з кавуном, який ви точно не куштували — смачний рецепт від Марко Черветті
Сезон кавунів повільно, але впевнено добігає кінця. Встигніть насолодитися цими соковитими плодами та приготувати з них смачні страви.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, вже розповідав, як вибрати стиглий і солодкий кавун, а також ділився рецептом кавуна в соусі барбекю. Сьогодні Марко ділиться рецептом смачного салату з кавуном і фенхелем — це чудова, серпнева страва, яка стане легкою перекускою нашвидкуруч, а також ідеальним гарніром до смаженого м’яса або запеченої риби.
Знадобиться:
- кавун — 200 г
- фенхель — 120 г
- листя салату — 10 г
- м’ята — 15 г
- фісташки — 15 г
- мигдальні пластівці — 5 г
- пармезан — 5 г
- хліба — 1 шматочок
- оливкова олія, сіль, перець — на смак
Як готувати
- Кавун почистити від шкірки та нарізати кубиками. Скласти в тарілку, щоб із нього вийшла зайва рідина.
- Нарізати фенхель: спочатку зняти два верхніх шари з качану, потім тонко нашаткувати.
- Руками порвати салат і листочки м’яти, поєднати їх у тарілці. Посолити, поперчити, додати оливкову олію. Потім додати шматочки кавуна і фенхелю, а також мигдальні пластівці.
- Підготувати брускету: велику скибку хліба змастити оливковою олією та підсмажити з обох боків.
- Викласти брускету на тарілку, поруч викласти салат, прикрасити подрібненими фісташками та тертим пармезаном.
До речі, якщо ви хочете приготувати сендвіч із кавуна без хліба, який цього літа завірусився в Іnstagram, ТікТок та інших соцмережах, маємо для вас покроковий рецепт приготування цієї страви.
Опубліковано: 19 серпня 2024
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