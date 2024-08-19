Салат з кавуном, який ви точно не куштували — смачний рецепт від Марко Черветті

Сезон кавунів повільно, але впевнено добігає кінця. Встигніть насолодитися цими соковитими плодами та приготувати з них смачні страви.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, вже розповідав, як вибрати стиглий і солодкий кавун , а також ділився рецептом кавуна в соусі барбекю. Сьогодні Марко ділиться рецептом смачного салату з кавуном і фенхелем — це чудова, серпнева страва, яка стане легкою перекускою нашвидкуруч, а також ідеальним гарніром до смаженого м’яса або запеченої риби.

Знадобиться:

кавун — 200 г

фенхель — 120 г

листя салату — 10 г

м’ята — 15 г

фісташки — 15 г

мигдальні пластівці — 5 г

пармезан — 5 г

хліба — 1 шматочок

оливкова олія, сіль, перець — на смак

Як готувати

Кавун почистити від шкірки та нарізати кубиками. Скласти в тарілку, щоб із нього вийшла зайва рідина. Нарізати фенхель: спочатку зняти два верхніх шари з качану, потім тонко нашаткувати. Руками порвати салат і листочки м’яти, поєднати їх у тарілці. Посолити, поперчити, додати оливкову олію. Потім додати шматочки кавуна і фенхелю, а також мигдальні пластівці. Підготувати брускету: велику скибку хліба змастити оливковою олією та підсмажити з обох боків. Викласти брускету на тарілку, поруч викласти салат, прикрасити подрібненими фісташками та тертим пармезаном.